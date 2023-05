La indirecta de Wanda Nara a Juan Francisco de MasterChef: "Esto tomalo como..."

Cuando Juan Franscisco presentó su plato al jurado (Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis) cometió el error de no haber cocinado lo suficiente la carne y por eso quedó cruda.

Embed

Los chefs, casi indignados, se negaron a probar el plato del concursante. "¿Yo puedo probar?", preguntó la conductora. Acto seguido, quiso saber si Betular había probado el solomillo. "Yo no como carne cruda", sostuvo el pastelero.

La empresaria se acercó a la mesa de jurado y comió un bocado. "Esto tomalo como un acto de amor, no sé si voy a ir a San Bernardo, pero que coma carne cruda...", lanzó Wanda. "Ojalá estés viva mañana", bromeó Betular.

Juan Francisco le agradeció y la conductora afirmó al final: "Impresionante el plato".

carne cruda masterchef.jpg

Zaira Nara le tiró un palito a su hermana Wanda en MasterChef: "No sé en qué..."

Este lunes Zaira Nara visitó las cocinas de MasterChef (Telefe) y le tiró un palito a su hermana y conductora del programa, Wanda.

Cuando la modelo ingresó al piso, Damián Betular quiso saber cuáles eran los platos que mejor sabía cocinar. “Wanda es famosa por la tarta de manzana, ¿y vos?”, le preguntó.

“También por lo mismo”, respondió Zaira entre risas. “¿Pero te robó la receta?”, repreguntó Germán Martitegui, y respondió: “La verdad que sí”.

Embed

“No sé en qué momento se adjudicó la torta de manzana”, dijo Zaira. “Ella la hacía para agasajarme pero la realidad es que la tarta de manzana era mía. Yo después no podía decir que era mía”, lanzó la modelo.

“He ido por todos los restaurantes de la Argentina probando crumble y tartas de manzana porque mi abuela era la que la hacía en su asadera grande”, detalló la hermana de la conductora.

“Acá por poco recordaron con lágrimas que habían heredado la receta y que lo conquistó a Mauro Icardi”, dijo Betular mandando al frente a Wanda. “¡Pero yo no soy de otra familia, es la misma abuela!”, se defendió la empresaria.

“Yo también he conquistado con la tarta de manzana pero no los puedo decir porque ya han quedado en el pasado, no sirven de nada esas conquistas”, reveló Zaira.