La indiscreta foto de Flor Vigna que puso en jaque su relación con Luciano Castro

Lo cierto es que no fue otra que Pochi de Gossipeame quien compartió la imagen en cuestión así como también la charla que mantuvo con Vigna sobre esta polémica foto precisamente. "Bueno, me dijeron que habían visto a Flor a los 'chapes' con King, su productor musical. La persona que sacó la foto me dijo: 'Llegué tarde a capturar el momento'", detalló picante la instagramer desde una storie.

Al tiempo que agregó en su posteo la charla que mantuvo con Vigna al respecto: "Obvio, la consulté a Flor y me dijo que nada que ver, que sólo tienen la mejor onda. Él tiene su novia y ella está enamoradísima de Lucho".

Flor Vigna con otro - IG Gossipeame.jpg

Flor Vigna confesó la fuerte frase que la enamoró de Luciano Castro luego de su primera noche juntos

Durante su reciente paso por el Bailando 2023 (América TV), Flor Vigna se cansó de gritar a los cuatro vientos cuán enamorada está de su pareja, el actor Luciano Castro, con quien sale desde hace dos años.

Pero lo cierto es que hace tiempo había le había confesado a Ángel de Brito, en LAM, que su despertar sexual fue gracias a su actual pareja, al contar: "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años... Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, por ejemplo.

Además, reveló cómo impacta en ella la mirada de su pareja. “Él me dijo: ‘Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí’. Yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención”, recordó. Y remarcó cuán importante es “la conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.

Flor Vigna Luciano Castro.jpeg

Pero claro que su más profunda confesión fue sobre el primer encuentro sexual con el ex de Sabrina Rojas y la frase que marcó a fuego su corazón. “Me dijo: ‘Nunca te operes’. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ‘Yo te conozco de otra vida’. Tenemos demasiado en común”, afirmó una Flor Vigna cien por ciento enamorada.

Por último, la bailarina -ahora dedicada de lleno a su carrera musical- hizo foco en la especial conexión que ambos sienten entre sí. “Hay muchos puntos en común en nuestras historias. Los dos venimos de familias muy humildes. De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad, pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokio, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, concluyó Flor.