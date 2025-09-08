"Fue en el baño": el detalle íntimo que confirma el affaire de Zaira Nara y Vico D'Alessandro

Este lunes, en Intrusos (América TV), revelaron quién sería el nuevo interés amoroso de Zaira Nara. "Es un entretenimiento, para él es algo más. Están en un touch and go", adelantó Paula Varela.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Intrusos revelaron que Zaira Nara estaría saliendo con el actor Vico D'Alessandro. Todos los detalles.
Este lunes, en Intrusos (América TV), revelaron quién sería el nuevo interés amoroso de Zaira Nara. "Es un entretenimiento, para él es algo más. Están en un touch and go", adelantó Paula Varela.
La periodista agregó más detalles sobre el vínculo: "Estaba en la fiesta de cumpleaños de Zaira. Él no tiene hijos, es el actor Vico D'Alessandro. Ellos se conocen hace mucho tiempo, son amigos de hace muchos años y se están acercando". Por su parte, el conductor Adrián Pallares sumó: "Él es un tipo muy bajo perfil, que ha tenido muchas relaciones".
En ese contexto, Karina Iavícoli aportó información sobre cómo se habría gestado el acercamiento: "Él está haciendo una obra de teatro, la invitó a Zaira. Y ella habría tenido un tema con Facundo Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".
Varela también sumó que, aunque estuvieron juntos en el cumpleaños, no hubo demostraciones públicas de afecto: "Me dijeron que en el cumpleaños no se los vio chapando ni nada, que se quieren cuidar y no hacerlo mediático. Me dicen que hacen un tiempito que están".
Finalmente, Iavícoli reveló un dato picante que sorprendió a todos: "Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta lo habrían hecho en el baño, es mucha la pasión que tienen, y Franco hizo de campana".
Zaira Nara se refirió a la relación que mantiene actualmente con Facundo Pieres y también habló sobre los rumores que circularon acerca de un supuesto encuentro con Nicolás Furtado en Ibiza, luego de que se la vinculara sentimentalmente con el actor semanas atrás.
La modelo aclaró todo en una entrevista en LAM (América TV), donde conversó con Pepe Ochoa y dejó en evidencia que el afecto por Polito permanece intacto y sólido, aunque ya no estén juntos desde abril de 2025. “No corté todo tipo de vínculo. La verdad es que seguimos teniendo una excelente comunicación, pero estoy sola”, expresó Zaira en el programa.
“Quiero muchísimo a su familia. Realmente generé un vínculo muy lindo con toda su familia, con la cual sigo hablando y sigo en contacto con todo su entorno”, destacó al hablar del lazo que aún conserva con los seres queridos de su ex pareja.
Por otro lado, al ser consultada sobre las versiones que la relacionaron con Furtado durante su estadía en Ibiza, Zaira fue clara: negó cualquier tipo de relación amorosa y afirmó que en ese momento estaba disfrutando con amigos. "Nada que ver. Entiendo que estoy soltera, pero estábamos en una fiesta juntos. Entiendo que estando sola te vinculen", concluyó.