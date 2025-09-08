"Fue en el baño": el detalle íntimo que confirma el affaire de Zaira Nara y Vico D'Alessandro

Finalmente, Iavícoli reveló un dato picante que sorprendió a todos: "Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta lo habrían hecho en el baño, es mucha la pasión que tienen, y Franco hizo de campana".

Zaira Nara habló del vínculo con su ex Polito Pieres y dejó una frase que sorprendió a todos

Zaira Nara se refirió a la relación que mantiene actualmente con Facundo Pieres y también habló sobre los rumores que circularon acerca de un supuesto encuentro con Nicolás Furtado en Ibiza, luego de que se la vinculara sentimentalmente con el actor semanas atrás.

La modelo aclaró todo en una entrevista en LAM (América TV), donde conversó con Pepe Ochoa y dejó en evidencia que el afecto por Polito permanece intacto y sólido, aunque ya no estén juntos desde abril de 2025. “No corté todo tipo de vínculo. La verdad es que seguimos teniendo una excelente comunicación, pero estoy sola”, expresó Zaira en el programa.

“Quiero muchísimo a su familia. Realmente generé un vínculo muy lindo con toda su familia, con la cual sigo hablando y sigo en contacto con todo su entorno”, destacó al hablar del lazo que aún conserva con los seres queridos de su ex pareja.

Por otro lado, al ser consultada sobre las versiones que la relacionaron con Furtado durante su estadía en Ibiza, Zaira fue clara: negó cualquier tipo de relación amorosa y afirmó que en ese momento estaba disfrutando con amigos. "Nada que ver. Entiendo que estoy soltera, pero estábamos en una fiesta juntos. Entiendo que estando sola te vinculen", concluyó.