La inesperada confesión de Carmen Barbieri sobre su vida personal: "Hace 10 años..."

De esta manera Estefi comenzó con sus preguntas y deslizó: "¿Hace cuanto que no tenes relaciones sexuales?". “A ver, tengo que tener memoria, hace 10 años”, afirmó Carmen y se negó a revelar la identidad de aquella persona.

“Me acuerdo pero no puedo decirlo porque está casado y tiene un hijo. 'Trapito' era el apodo que le había puesto yo”, agregó.

Sin embargo, luego de su declaración, intervino su secretaria, quién se encontraba detrás de cámara, y para sorpresa de todos le recordó que su último encuentro sexual se había dado hace menos tiempo. Al darse cuenta, la conductora quedó perpleja y exclamó: “No quise mentir, me olvidé. Voy a decir con quien porque está soltero y lo puedo decir".

"Es un muchacho que quiero mucho y sigo hablando con él por teléfono. Vive en San Nicolás, así que no nos vemos. Se llama Fernando y fue mi noviecito, muy poco tiempo, pero estuvimos", detalló.

Tenso cara a cara al aire de Carmen Barbieri y Estefi Berardi: "Desagradecida"

Carmen Barbieri y Estefi Berardi protagonizaron un tenso momento al aire en Mañanísima, Ciudad Magazine, cuando la conductora le recriminó a la panelista una ausencia al programa sin estar enterada.

“No estoy enojada ahora, ayer estaba enojada...”, lanzó la animadora a su estilo. A lo que la panelista le pidió que le diga en la cara lo que sentía, y ahí Carmen se acercó a su lado y le dijo todo lo que pensaba.

"¿Qué te enojó tanto?", le consultó Berardi. Y la conductora lanzó con una sonrisa: "Que sos una desagradecida. Que en la vida de los desagradecidos se sirve Dios".

"Es un montón", contestó la panelista un tanto sorprendida por las palabras de la conductora. "En la vida hay que ser muy agradecida y hay que avisarle a la conductora: 'no voy a venir'. Te iba a decir: 'claro, andá a sopletearte así estás más bronceada. Sopleteate todo el cuerpo, mami'", argumentó Barbieri.

"Te estás yendo al pasto. Escucha…", se intentaba defender Estefi. "Qué me voy a estar yendo al pasto. Dejá de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Dejame de joder", insistió Carmen.

"¿No se me pudo pasar el avisarte?", sostuvo Berardi. Y la animadora cerró: "Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta".