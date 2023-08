La furia de Carmen Barbieri con Fede Bal tras dar positivo en un test de alcoholemia

Lo cierto es en que en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, fueron en busca de la palabra de Carmen Barbieri, quien se mostró furiosa por esta infracción cometida por su hijo al volante.

Embed

En este sentido, en el programa indicaron que Carmen llamó furiosa a su hijo al enterarse de este episodio y la comunicación entre los dos terminó con un tenso ida y vuelta.

"Ella (Carmen) estaba grabando Los 8 escalones. Los testigos cuentan que estaba furiosa. Hasta le cortó el teléfono. Fede le pedía disculpas y ella le dijo que 'no lo perdonaba nada'. No podía creer que esté envuelto en otro escándalo", detalló el conductor Adrián Pallares.

Y luego la propia Carmen comentó al respecto: "Le sacaron el auto, no el registro. Te habrán contado porque lo llamé entre grabación y grabación y lo escuchó todo el mundo".

"Yo le creo que tomó dos cervezas pero no manejes. Le dije que manejaran los amigos. Él estaba entrando al hotel, no estaba ebrio, ni tampoco había exceso de velocidad. A mí me agarró un ataque porque no tenía que manejar así. Yo lo voy a retar hasta que me quede aliento", explicó muy molesta por lo sucedido.

fede bal.jpg

El picante ida y vuelta entre Fede Bal y Estefi Berardi ¿más que amigos?

Luego de los intensos rumores de un affaire entre Fede Bal y Estefi Berardi, ambos tuvieron un encuentro en Mañanísima, Ciudad Magazine, y protagonizaron un polémico momento.

Lo cierto es que el hijo de Carmen Barbieri salió al aire a través de comunicación telefónica y en medio de la charla deslizó: “Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, no?” "Sí, ¿te gusta? Me hice la raya para el costado”, contestó ella.

“Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte", bromeó entonces Pampito y Estefi decidió redoblar la puesta. "¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…", soltó.

“Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta”, sostuvo Fede y con una sonrisa Estefi contestó: "Me encanta, gracias".

Fue ahí cuando, tras el particular ida y vuelta, Pampito sugirió: "Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer...".