La inesperada queja de la mujer de Aníbal Lotocki por las condiciones del médico en prisión: “Se muere de..."

Al tiempo que advirtió que “Aníbal es muy fuerte mentalmente, hasta te diría que capaz mucho más que yo". Y reveló que "ocupa mucho tiempo en estudiar, se lleva libros de la facultad al pabellón para leer. Está estudiando Sociología y también está haciendo un curso de computación. Así que se mantiene ocupado. A él le gusta mucho leer, entonces se lleva libros y se le pasa el tiempo, se le hace más llevadero”.

Asimismo, María José Favarón aseguró que lo acompaña todo lo que puede. “Yo lo voy a visitar todas las veces que puedo y me permiten. Creo que no he dejado de ir ningún día: he ido con fiebre, enferma, de todas maneras. Yo tengo visitas dos veces por semana. Y a veces tres, dependiendo de la semana, con un día especial”, concluyó.

Habló la médica arrepentida en la causa contra Aníbal Lotocki: "Es un psicópata y un asesino"

La médica arrepentida, Silvia Fernández, semanas atrás habló con LAM (América TV) tras dar su declaración en la causa contra el polémico cirujano Aníbal Lotocki.

Cabe recordar que pasaron seis meses desde que Lotocki fue detenido luego de que la Justicia dictaminara la prisión preventiva en el marco de la causa que lo investiga por “homicidio con dolo eventual” por la muerte de Cristian Zárate.

Fernández, que trabajó en la clínica de Lotocki, contó cómo conoció al cirujano: "Lo conocí ese día. No sabía quién era. Me citaron para controlar un post operatorio".

"A Cristian lo cuidé en el postoperatorio. Era un paciente al que le habían hecho múltiples cirugías, en una clínica que no estaba habilitada para eso. Pasó una noche estable, sufrió una descompensación brusca el día jueves, a la mañana", explicó y agregó detalles de los procedimientos quirúrgicos que le hizo Lotocki a Zárate: "Demasiados procedimientos quirúrgicos en el cuerpo: le lipoaspiró el abdomen, los flancos, el dorso, injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros".

Además, sumó: “Cristian pasó una noche con dolor y molestias. Tenía mucho relleno en los glúteos, mucha grasa, estaba sentado. Yo ignoraba ese procedimiento. A mí me dijeron que le hicieron algo y no. Se notaba que estaba molesto. Lotocki no lo fue a ver. Subió a, quirófano y después lo que pasó... no sé”.

Al final, el cronista del programa conducido por Ángel de Brito le consultó: "¿Qué pensás de Lotocki?". "Pienso que es un psicópata y un asesino. Pienso también que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien, porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos nos cuesta como once años", sostuvo.