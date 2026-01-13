El incómodo cruce de Wanda Nara y Rusherking en MasterChef: "¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?"
Rusherking se presentó en el repechaje de MasterChef Celebrity y no pudo esquivar la pregunta de Wanda Nara sobre Mauro Icardi y la China Suárez. ¿Qué respondió el cantante?
13 ene 2026, 23:33
Este 13 de enero comenzó una nueva etapa en MasterChef Celebrity (Telefe) con la llegada del repechaje, una instancia clave que le permitirá a algunos participantes regresar a la competencia, mientras que otros harán su esperado debut. Entre las incorporaciones que más llamaron la atención estuvo la de Rusherking, el cantante y ex pareja de la China Suárez, que justamente está con Mauro Icardi.
Como era de esperar, Wanda Nara no pudo contenerse las ganas de consultrle acerca de la relación que tiene la mediática pareja. Y hasta le hizo una propuesta indecente. “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”, expresó sin dudarlo al acercarse a la cocina de del cantante. A lo que el artista comentó: “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenes otras cosas ahí”.
Rápidamente,Nara recordó que le quedó una mudanza colgada de su separación y le preguntó: “¿Conocés Turquía? ¿Queres que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. Tras dudarlo, Rusherking comentó: “Te acompaño si queres, te segundeo”.
“Me encanta, sos re buen amigo… No sabes las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente ”, expresó la conductora. Frente a cámara, el participante confesó: “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en Masterchef un rato”.
Por qué se separaron Rusherking y la China Suárez
A mediados de abril de 2023, la China Suárez y Rusherking anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que se habían separado. Primero, la actriz compartió: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".
Luego, el rapero publicó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó a otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse.
Esta noticia entristeció y sorprendió a sus seguidores, dado que nadie se lo esperaba debido a que, en sus redes sociales, se mostraban constantemente juntos y enamorados.
Sin embargo, al poco tiempo, los verdaderos motivos por los cuales tomaron esta decisión salieron a la luz y tenían razón, todo pareció indicar que había un desgaste propio de la diferencia de edad y el momento en que se encontraban.