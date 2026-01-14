Rechazo y chicana feroz entre Germán Martitegui y Esteban Mirol: el momento que sacudió MasterChef
El periodista regresó al repechaje con un gesto provocador, recibió una dura devolución del jurado y un intento de reconciliación terminó en un momento incómodo que volvió a encender la interna. Enterate qué pasó.
14 ene 2026, 00:31
El regreso de Esteban Mirol a MasterChef Celebrity (Telefe), en el marco del repechaje, no pasó inadvertido. Lejos de limitarse a cocinar, el periodista volvió a cruzarse con Germán Martitegui y dejó una escena cargada de ironía, chicanas y un momento que incomodó a todo el estudio.
Apenas ingresó al set, Mirol sorprendió al aparecer con un casco intervenido con la frase “Marti te ama”. La imagen despertó risas y comentarios, y fue Wanda Nara quien le preguntó por el particular accesorio. Con tono irónico, el participante explicó que se trataba de una manera de expresar su “admiración” por el chef y hasta deslizó un juego de palabras para justificar la frase. Sin embargo, Martitegui no acompañó el clima distendido y fue directo: “Yo no los amo, chicos”.
La tensión volvió a escalar cuando Mirol presentó su plato, esta vez junto a Rusherking. Al momento de la devolución, el jurado no anduvo con vueltas y lanzó una crítica filosa que apuntó más a la trayectoria mediática del periodista que a la receta en sí. La frase cayó como una bomba en el estudio y reavivó un viejo cortocircuito entre ambos.
Entre risas incómodas, Mirol intentó bajarle el tono a la situación y lanzó una chicana al aire, sugiriendo que el chef estaba “rencoroso”. Acto seguido, se acercó para intentar sellar la escena con un abrazo, pero Martitegui se negó sin dudarlo, dejando un silencio incómodo que se sintió en todo el piso.
Lejos de quedar ahí, el intercambio sumó una última frase que terminó de encender el momento. Mirol buscó cerrar con una especie de reconciliación, pero el chef volvió a marcar distancia con una respuesta seca que dejó en claro que el vínculo está lejos de recomponerse. Una escena breve, pero suficiente para instalar nuevamente la polémica en la cocina más famosa de la TV.
¿Esteban Mirol firmó con Telefe tras un fuerte malestar con Marisa Andino?
En diálogo con PrimiciasYa, Esteban Mirol dio su versión y se mostró sorprendido ante la actitud que tuvieron las autoridades del canal, así como también la de Marisa: "No entiendo por qué se enojan. Dije siempre que me iba a dedicar a las redes sociales y que, si retomaba algo, iba a ser un magazine y no todos los días. El gerente de noticias (de Canal 9) siempre supo que estaba charlando desde hacía tiempo con C5N para un fin de semana y nadie se enojó. ¿Por qué se enojan ahora? ¿Porque es Telefe?", comenzó diciendo.
Sobre la actitud que tuvo Marisa Andino, quien dijo estar ofendida porque él nunca le avisó que se iba, señaló: "No sé por qué se ofende. No le hice nada. ¿Qué le tenía que contar? Que el martes la gente de Telefe, concretamente Tristán Noblia, se comunica conmigo y me ofrece hacer cuatro presentaciones de un informe especial que se llama Familias Argentinas, que está maravillosamente producido y que, si el tema funcionaba, podíamos seguir por algún tiempo los días jueves. El martes me lo propusieron, les pregunté cuándo arrancábamos y me dijeron el jueves. Así se dio todo".
"De Canal 9 también me escribió ofendido el director, que les podría haber avisado. Creo que estamos todos locos. Mirá que me voy a poner a avisar a mi lista de amigos y conocidos que voy a estar cuatro jueves en Telefe presentando un informe. Y si Marisa está ofendida, lo lamento, porque antes de ofenderse ella me podría haber llamado. Yo tengo la mejor con ella y la quiero mucho. Si Marisa hubiera empezado un nuevo proyecto, la hubiera llamado contento para felicitarla", remarcó.
"Marisa tuvo tiempo para hablar con PrimiciasYa y con Intrusos (América TV), y no con su compañero de 12 años. En este caso, porque se habló mal de mí. Y a las autoridades de Canal 9 ya les dije que antes de hablar se tendrían que haber informado mejor o hablar conmigo; son una empresa periodística. Pero yo no me ofendo con ellos ni con nadie. Solo hablaron al pedo", cerró molesto Esteban Mirol.