Recibió la noticia que espera hace nueve años: la emoción de Diego Mesaglio, actor de Chiquititas

El actor comentó que de la nada lo llamaron del Hospital de Clínicas y le confirmaron que una córnea estaba disponible para finalmente realizar la esperada operación en su ojo izquierdo.

"Diego Mesaglio tuvo un accidente doméstico y por una mala praxis él perdió la visión de un ojo y tuvo mil historietas en estos 9 años que pasaron", introdujo Dany Martins.

"11 años. 9 años de esto que vamos a hablar", respondió al instante el actor. Y luego profundizó sobre el llamado que tantos años esperó y puede cambiarle la vida para siempre.

“El miércoles pasado es muy loco porque me llamaron del Clínicas y me dijeron: 'Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea'. Es como cuando te llaman Mercado Libre: 'escuchame, vos pediste unas Vans'”, relató Diego Mesaglio entre el asombro y la emoción.

Ahí el actor explicó que lo sorprendió con la naturalidad con la que fue informado de esa importantísima novedad: “'Pará, ¿sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?'”, le dijo a su interlocutor.

Y recordó una anterior reacción al recibir un llamado del hospital por este tema: "La última vez que recibo una llamada del Hospital de Clínicas, fijate la desesperación, veo que dice llamada del Hospital de Clínicas córnea, dejo el teléfono, no me preguntes para qué, me bajé del auto y salí corriendo".

El dramático relato de Diego Mesaglio del accidente doméstico donde perdió la visión de un ojo

Diego Mesaglio contó en su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe) en 2019 cómo fue el accidente doméstico que le costó la pérdida en la visión de un ojo.

"Vengo de siete operaciones en la visión. La sexta fue un transpalante de córnea de urgencia donde al mes se me infectó. Tuve un accidente doméstico, me cayó alcohol en el ojo. Fue a la clínica y no me lavaron bien", comenzó el actor.

"Tenía el ojo quemado y cada media hora me dolía. Después me enteré que la anestesia que me dieron se aplicaba cada doce horas. El médico me dijo que me pusiera cuando me dolía. Todo eso fue quemando la córnea", continuó su fuerte relato ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff.

Y explicó qué originó el principal problema en su visión: "El exceso de anestesia quemó la córnea automáticamente. En el Hospital de Clínicas hicimos de todo para recuperar el ojo. Desde que me cayó el alcohol nunca tuve la visión clara".

"Me agarró un virus que cada 15 minutos me tenía que colocar gotas, dormía 14 minutos y sonaba la alarma. Una vez llegué a estar cinco días sin dormir por el dolor, creí que me moría", finalizó con crudeza Diego Mesaglio sobre el dramático accidente doméstico.