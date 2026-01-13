Robertito Funes Ugarte mostró la denuncia al hombre que lo amenazó: "A los violentos..."

"Este violento ya está avisado. Consta una medida de protección. Fin", precisó con determinación Funes Ugarte. Y luego añadió: "Gracias a los medios colegas que visibilizaron este horrendo episodio. A los violentos se los escracha y denuncia, pública y penalmente".

Robertito Funes Ugarte también mostró algunos mensajes que llegaron de otras personas que tuvieron contacto con el hombre y remarcó: "Inmobiliaria de Zona Norte me manda esto. Es decir patotero-pretencioso ya tiene fama de ser violento".

Robertito Funes Ugarte explotó contra Nancy Pazos y reavivó la feroz guerra

Robertito Funes Ugarte respondió sin filtro a las declaraciones de Nancy Pazos en medio de una fuerte interna que mantienen en el programa A la Barbarossa (Telefe) donde protagonizaron varias discusiones al aire.

“Nancy pidió venir, quería conducir sola y el canal le dijo que no, que lo iba a hacer con Analía. A mí me avisaron y me pareció bien, además creo que fue la decisión correcta”, relató el periodista, al referirse a la tensión que atraviesa el equipo y la conducción compartida entre Pazos y Analía Franchín.

En esa línea, el periodista expresó su malestar por las declaraciones de su colega: “Lo que ella dijo me parece de muy mal gusto, no voy a caer en eso. Es horrible lo que dijo. Yo nunca hablé de su vida privada ni de la de nadie. Ella se metió con mi vida privada y mi familia”, afirmó.

El periodista explicó que no tiene intenciones de seguir hablando de sus diferencias con su compañera y dio los moticos: “No voy a hablar más de Nancy Pazos, que diga lo que quiera. Esto va a pasar, ojalá que sí. A mí me molestó porque en los 30 años que tengo de carrera, nunca han hablado de mi vida privada o de mi familia, que me ha criado muy bien".

"Fui un chico muy feliz y nunca sufrí nada de lo que esta señora dice. Creo que lo hace para mantenerse vigente, pero no voy a hablar mal de ella porque me parece una buena periodista”, señaló Robertito marcando su posición.