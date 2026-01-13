Robertito Funes Ugarte mostró la denuncia al hombre que lo amenazó: "A los violentos..."
El conductor Robertito Funes Ugarte compartió la denuncia en la Justicia al hombre que lo viene hostigando y remarcó cómo se encuentra el tema.
Robertito Funes Ugarte compartió el domingo desde su cuenta en Instagram un fuerte mensaje al mostrar la imagen de un hombre que lo venía amenazando hace tiempo y decidió exponer el caso públicamente tras realizar la correspondiente denuncia en la Justicia.
"Este es @martinfonsecaprop un mafioso violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses, ya me amenazó tres veces. Ayer quiso pegarme ' pu.. de mi.. te voy a ca.. a piñas'. Hoy arremetió 'voy a hacer ca... a tus perros'", indicó con suma preocupación el conductor.
Y alertó a los vecinos de la zona donde: "Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas".
Ante el revuelo que causó su posteo, el periodista agradeció a los medios que se hicieron eco de la noticia y también mostró parte del documento con la denuncia correspondiente por la cual determinaron una medida de protección a su favor.
"Este violento ya está avisado. Consta una medida de protección. Fin", precisó con determinación Funes Ugarte. Y luego añadió: "Gracias a los medios colegas que visibilizaron este horrendo episodio. A los violentos se los escracha y denuncia, pública y penalmente".
Robertito Funes Ugarte también mostró algunos mensajes que llegaron de otras personas que tuvieron contacto con el hombre y remarcó: "Inmobiliaria de Zona Norte me manda esto. Es decir patotero-pretencioso ya tiene fama de ser violento".
Robertito Funes Ugarte explotó contra Nancy Pazos y reavivó la feroz guerra
Robertito Funes Ugarte respondió sin filtro a las declaraciones de Nancy Pazos en medio de una fuerte interna que mantienen en el programa A la Barbarossa (Telefe) donde protagonizaron varias discusiones al aire.
“Nancy pidió venir, quería conducir sola y el canal le dijo que no, que lo iba a hacer con Analía. A mí me avisaron y me pareció bien, además creo que fue la decisión correcta”, relató el periodista, al referirse a la tensión que atraviesa el equipo y la conducción compartida entre Pazos y Analía Franchín.
En esa línea, el periodista expresó su malestar por las declaraciones de su colega: “Lo que ella dijo me parece de muy mal gusto, no voy a caer en eso. Es horrible lo que dijo. Yo nunca hablé de su vida privada ni de la de nadie. Ella se metió con mi vida privada y mi familia”, afirmó.
El periodista explicó que no tiene intenciones de seguir hablando de sus diferencias con su compañera y dio los moticos: “No voy a hablar más de Nancy Pazos, que diga lo que quiera. Esto va a pasar, ojalá que sí. A mí me molestó porque en los 30 años que tengo de carrera, nunca han hablado de mi vida privada o de mi familia, que me ha criado muy bien".
"Fui un chico muy feliz y nunca sufrí nada de lo que esta señora dice. Creo que lo hace para mantenerse vigente, pero no voy a hablar mal de ella porque me parece una buena periodista”, señaló Robertito marcando su posición.