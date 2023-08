La inesperada reacción de Chano tras ser procesado por la denuncia de abuso de Militta Bora

"Declara Milita Bora, habla de una noche, del mes de agosto del 2016, y cuenta que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento. La acusaba a ella de que había un tipo atrás de las cortinas", indicó la panelista.

Este miércoles en Mañanísima, Estefi Berardi reveló que se comunicó con el artista, que rompió el silencio y se refirió a la denuncia de su ex pareja.

"Hablé con él. Me dijo: 'No lo puede creer. Me sorprendió mucho esto. Me asusta la malevolencia de Militta'. Sabe que es inocente. Por eso, se puso a disposición de la Justicia", mencionó.

"Está muy tranquilo porque creen en su inocencia", añadió la panelista del ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Al finalizar, Estefi precisó que el artista tiene contención de su círculo más intimo ante este revés judicial. "Está muy contenido por su hermano, su mamá y los integrantes de la banda", concluyó.

Chano Militta Bora.jpg

Chano Moreno Charpentier negó haber apoyado a Jey Mammon tras su polémico descargo: "Una re bronca"

Cuando trascendió la escandalosa denuncia pública de abuso sexual que cambió en un instante la vida personal y profesional de Jey Mammon, éste hizo su primer descargo a través de un video que dividió las aguas entre apoyos y condenas. Y uno de los mensajes respaldatorios que llamó la atención fue el de Chano Moreno Charpentier, el líder de Tan Biónica.

Pasadas unas horas de viralizado ese "Te creemos amigo" desde su cuenta de Instagram, fue el mismísimo Chano quien desmintió haber sido el autor de ese mensaje.

Así se lo aseguró Sebastián "Pampito" Perelló Aciar desde Mañanísima (Ciudad Magazine), quien lo contactó vía Whats App. "Siento una re bronca...", le aseguró el cantante ni bien el periodista dio comienzo al intercambio de mensajes.

"El comentario no fue mío, es falso. Pero si salgo a aclarar se duplica la cosa", afirmó Charpentier antes de que Pampito llegase a hacerle la consulta puntual. Al tiempo que inmediatamente le adelantó que lo aclararía en primera persona en Intrusos, el icónico programa de espectáculos de las tardes de América TV.

En tanto, cuando el periodista le remarcó que el comentario parecía salido de su cuenta, consultándole si la imagen era fake (falsa), Chano dejó de responderle. Y más llamativo aún, tanto ese comentario de apoyo, como el de Sandra Mihanovich y el de Grecia Colmenares, desaparecieron de las reacciones al video publicado por Jey Mammon en su feed de Instagram.