Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por el regalo de Mauro Icardi: "Tenía razón Wanda..."

Tras ello, Latorre compartió la tarjeta con el mensaje que Icardi le dejó a la China junto al regalo de la discordia y disparó sin filtro contra la polémica actriz: "El monumento a la conchudez".

"jajajajajjaja ¿Es todo lo que le pasa en la vida?", se preguntó entonces la también angelita tras replicar parte de lo que hizo saber Suárez al ostentar haciendo saber el gesto de Icardi: "Ustedes entienden que lo mandó a fabricar". Así en una nueva historia virtual, Yanina sentenció filosa que "tenía razón Wanda. Ella quería su vida. ¿No le pasa mas nada que una cartera?"

IG Yanina Latorre sobre Wanda y Mauro 2

Asimismo, luego de dejar en claro que no estaba de acuerdo con la evidente provocación de Suárez a través de las redes sociales desde Turquía, Latorre explicó por qué enfureció Wanda al ver el regalito de su ex a su actual pareja.

"La furia de Wanda arrancó esta mañana (por ayer viernes). Había una reunión de padres hoy en el colegio. El colegio le avisó a Mauro por mail. Y también se le avisó a la licenciada Mattera para que lo notifique", detalló la comunicadora.

Y a continuación agregó cómo continuó la situación familiar: "El no apareció en el zoom de la reunión. La reunión era para contarle a los padres el avance de los niños en el cole y también marcar lo flojo para reforzarlo".

"En el caso de las chiquitas, el colegio quería transmitirle a los padres que la veían más triste a la más chica", agregó Latorre sobre una de las nenas.

Y por último, señaló que el por qué de la actitud del futbolista. "Mauro está caliente por el novio de Wanda (cosa que entiendo), también dice que Wanda lo tiene bloqueado y que no puede comunicarse con sus hijas", mientras que deslizó que "Wanda lo niega", al tiempo que concluyó opinando: " Pero aunque fuese cierto, él debe asistir a las reuniones escolares por zoom".

IG Yanina Latorre sobre Wanda y Mauro 3

Por qué Wanda Nara volvió a llamar "zorra" a la China Suárez en medio de su ataque de furia

Wanda Nara explotó de furia luego de enterarse de que Mauro Icardi le había regalado un exclusivo bolso a la China Suárez, quien no dudó en mostrarlo en sus redes sociales. El gesto del futbolista encendió la ira de la empresaria, sobre todo porque, según trascendió, no habría tenido ningún detalle con su hija en el día de su cumpleaños.

La mediática amaneció este Halloween dispuesta a decir todo lo que piensa sobre la actriz, su eterna rival desde el recordado escándalo del Wandagate. En una serie de publicaciones cargadas de ironía y enojo, Wanda lanzó durísimos mensajes: “¿Qué tan zorra podés ser?”, comenzó su descargo, retomando una frase que ya había usado en el pasado.

Sin filtros, la empresaria apuntó directamente contra la ex de Icardi: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió, dejando claro que su mensaje tenía destinataria.

Historia de Wanda Nara enojada

Lejos de calmarse, Wanda profundizó en su enojo y agregó más detalles del conflicto: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto.”

La empresaria continuó con sus palabras, dejando entrever que el enojo no solo era con la actriz sino también con el entorno de su exmarido. “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden a un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá.”

Para cerrar, apuntó una vez más contra la China y su vínculo con Icardi: “Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden.”