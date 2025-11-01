Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por el regalo de Mauro Icardi: "Tenía razón Wanda..."
Luego de que la China Suárez exhibiera en redes el millonario regalo que le hizo Mauro Icardi y Wanda Nara estallara de furia, fue Yanina Latorre quien detalló la raíz del nuevo escándalo y aniquiló a la actriz.
La feroz guerra entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi parecería no tener fin, porque cada dos por tres cualquier situación es suficiente para sumar capítulos que no hacen más que reavivar viejas heridas. En esta oportunidad, la furia de la rubia estalló por el millonario regalo que le hizo su ex a la actriz, y fue Yanina Latorre quien reveló la raíz del enojo de la conductora de MasterChef Celebrity, y de paso aniquiló a la ex Casi Ángeles por su provocación.
Lo cierto es que durante la tarde del viernes, después de Suárez irrumpiese en sus redes sociales presumiendo un bolso rosa de Luis Vuitton de edición limitada que Icardi le mandó a fabricar para ella porque ya estaban agotados, Wanda arremetió con todo contra su ex y contra Eugenia en un aparente ataque de furia. Ocurre que detrás de ese enojo por semejante superficialidad, hay todo un trasfondo donde una vez más Isabella y Francesca Icardi son las perjudicadas.
Así, la conductora de SQP (América TV) publicó sus ya clásicas y esperadas Instagram Stories con fondo negro y letras blancas pasando en limpio el nuevo escándalo. "Volvió la Wanda que amamos. Enloqueció con la cartera lv rosa "edición limitada", fue el primero de sus posteos para poner en autos a sus seguidores.
"Igual la banco. ¿La nipona no tiene otra cosa que hacer que mostrar todo lo que le compra un tipo que no le manda ni un regalo a su hija por el cumpleaños?", se preguntó luego empezando a desentrañar el motivo de la furia de la mayor de las Nara.
Tras ello, Latorre compartió la tarjeta con el mensaje que Icardi le dejó a la China junto al regalo de la discordia y disparó sin filtro contra la polémica actriz: "El monumento a la conchudez".
"jajajajajjaja ¿Es todo lo que le pasa en la vida?", se preguntó entonces la también angelita tras replicar parte de lo que hizo saber Suárez al ostentar haciendo saber el gesto de Icardi: "Ustedes entienden que lo mandó a fabricar". Así en una nueva historia virtual, Yanina sentenció filosa que "tenía razón Wanda. Ella quería su vida. ¿No le pasa mas nada que una cartera?"
Asimismo, luego de dejar en claro que no estaba de acuerdo con la evidente provocación de Suárez a través de las redes sociales desde Turquía, Latorre explicó por qué enfureció Wanda al ver el regalito de su ex a su actual pareja.
"La furia de Wanda arrancó esta mañana (por ayer viernes). Había una reunión de padres hoy en el colegio. El colegio le avisó a Mauro por mail. Y también se le avisó a la licenciada Mattera para que lo notifique", detalló la comunicadora.
Y a continuación agregó cómo continuó la situación familiar: "El no apareció en el zoom de la reunión. La reunión era para contarle a los padres el avance de los niños en el cole y también marcar lo flojo para reforzarlo".
"En el caso de las chiquitas, el colegio quería transmitirle a los padres que la veían más triste a la más chica", agregó Latorre sobre una de las nenas.
Y por último, señaló que el por qué de la actitud del futbolista. "Mauro está caliente por el novio de Wanda (cosa que entiendo), también dice que Wanda lo tiene bloqueado y que no puede comunicarse con sus hijas", mientras que deslizó que "Wanda lo niega", al tiempo que concluyó opinando: " Pero aunque fuese cierto, él debe asistir a las reuniones escolares por zoom".
Por qué Wanda Nara volvió a llamar "zorra" a la China Suárez en medio de su ataque de furia
Wanda Nara explotó de furia luego de enterarse de que Mauro Icardi le había regalado un exclusivo bolso a la China Suárez, quien no dudó en mostrarlo en sus redes sociales. El gesto del futbolista encendió la ira de la empresaria, sobre todo porque, según trascendió, no habría tenido ningún detalle con su hija en el día de su cumpleaños.
La mediática amaneció este Halloween dispuesta a decir todo lo que piensa sobre la actriz, su eterna rival desde el recordado escándalo del Wandagate. En una serie de publicaciones cargadas de ironía y enojo, Wanda lanzó durísimos mensajes: “¿Qué tan zorra podés ser?”, comenzó su descargo, retomando una frase que ya había usado en el pasado.
Sin filtros, la empresaria apuntó directamente contra la ex de Icardi: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió, dejando claro que su mensaje tenía destinataria.
Lejos de calmarse, Wanda profundizó en su enojo y agregó más detalles del conflicto: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto.”
La empresaria continuó con sus palabras, dejando entrever que el enojo no solo era con la actriz sino también con el entorno de su exmarido. “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden a un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá.”
Para cerrar, apuntó una vez más contra la China y su vínculo con Icardi: “Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden.”