Paula Chaves confirmó su distancia con Zaira Nara y fue categórica: "No..."

Lo cierto es que el sábado, al abrir las preguntas de sus seguidores en Instagram, Paula Chaves fue terminante al hablar de su relación actual con Zaira Nara y la relación parece no tener retorno.

paula chaves zaira nara.jpg

“¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, le consultó un seguidor a la modelo y conductora, quien fue terminante en su respuesta.

“La vida misma... Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona...”, señaló la también madre de Olivia y Baltazar.

Y remarcó tajante: "Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía!". Y definió además entre otras preguntas su presente con Pedro como "mejor que nunca" con una foto juntos.

paula chaves pedro alfonso.jpg

Paula Chaves admitió su fuerte crisis de pareja con Pedro Alfonso: "Él es muy..."

Paula Chaves sorprendió en televisión al contar la peor crisis de pareja que pasaron con Pedro Alfonso, cuánto tiempo estuvieron sin hablarse y cómo la atravesaron.

En su visita al ciclo Cortá por Lozano, Telefe, la madre de Olivia, Filipa y Baltazar confesó que pasó por una crisis fuerte con el actor y dio detalles de lo sucedido.

“Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer”, reconoció Paula.

Y amplió: “Entonces estamos laburando (en la obra Un plan perfecto) y él me dice algo sobre una escena, y me cae bien, pero al ser marido y mujer nos conocemos tanto que es complejo”.

“Estuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso”, reconoció sincera la modelo, quien se casó con el actor en 2014.

Y contó que sus hijos no se dieron cuenta del conflicto de ellos: “La careteábamos delante de los chicos, excelentes actores los dos, pero se dieron cuenta igual. Nunca preguntaron nada. Él se iba a dormir arriba o a uno de los cuartos de los chicos".

“Hablamos mucho, mucho, mucho y el teatro también ayudó. Fue fuerte esta, pero entiendo que son cosas que pasan. Él es muy hogareño, tiene a sus amigos en José Mármol y para verlos tiene que irse hasta allá, que es re lejos”, cerró Paula Chaves.