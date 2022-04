La insólita coincidencia de La China Suárez: fue parte de un evento en un estadio llamado Wanda

Es así que ni bien se conoció la noticia, lo primero que se le vino a la cabeza a muchos fue hacer un juego de palabras y asegurar que la China vuelve a Wanda. Pero esto no es todo. Pero además hay otra curiosa coincidencia. En medio del blanqueo del polémico romance de Tini Stoessel con el futbolista Rodrigo De Paul, con quien también relacionaron a Suárez el año pasado, sucede que el ex de Camila Homs está jugando en la cancha. Cartón lleno.

de paul tini y china.jpg Rodrigo De Paul, Tini Stoessel y la China Suárez.

Y prueba de ello, el periodista de América TV Guido Zaffora, que está en el viejo continente para cubrir todo lo relacionado con la entrega de los Platino que transmitirá el canal de Palermo el domingo por la noche, se acercó al estadio Wanda donde constató la presencia de la China Suárez al costado del campo de juego, y así lo reflejó con un video desde su cuenta de Twitter anunciando que contará todos los detalles del partido de las estrellas desde Es por ahí, el programa del que forma parte.

Qué le pareció a Benjamín Vicuña el debut musical de la China Suárez

Apenas pasaron unos días desde el lanzamiento de El juego del amor, la canción con la que China Suárez se lanzó oficialmente al mundo de la música en la colaboración que hizo en la canción de Santi Celli, su ex Benjamín Vicuña habló a calzón quitado del tema siendo extremadamente sincero al respecto.

Abordado por Socios del espectáculo (El Trece) a la salida del estreno teatral de Closer, el actor chileno fue consultado precisamente sobre el debut musical de su ex mujer y madre sus dos hijos menores (Magnolia y Amancio), la China Suárez. “¿Vos escuchaste el tema de la China?” le consultaron sin vueltas, ya que el chileno nunca detuvo su marcha.

benjamin vicuña y china suárez.jpg Benjamín Vicuña, la última pareja oficial de la China Suárez con quien tuvo a sus dos hijos menores.

Con una sonrisa pícara, y ya sabiendo de antemano que sería la pregunta obligada por estas horas, Benjamín Vicuña respondió “Sabes que no, no lo he escuchado todavía”. Al tiempo que agregó, políticamente correcto, “Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”.

En tanto, mientras el actor aceleró su caminata, el cronista insistió con una nueva pregunta queriendo saber si él y la China siguen vinculados por los chicos. “Obvio, para toda la vida, por los chicos que es lo más importante” concluyó Benjamín Vicuña.