La insólita reacción Charlotte Caniggia al probar locro por primera vez: el video

El exparticipante de El hotel de los famosos 2 le preguntó a Caniggia qué puntaje le pondría al locro, del 1 al 10, y su respuesta fue un 5. “Dale, no seas ingrata. Un 6 o un 7 aunque sea, hay un montón de tucumanos mirándote”, le dijo Enzo.

Tras la reacción de la influencer, muchos internautas comentaron el video de Instagram y escribieron: “Es lo más rico y nos representa como argentinos”; “La salsita del locro no es para cualquiera”, entre otros comentarios.

Charlotte Caniggia 2.jpg

Charlotte Caniggia contó que hace tres años que no se habla con Mariana Nannis y reveló el fuerte motivo

Algo ya había adelantado Charlotte Caniggia sobre la nula relación que mantiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, este verano en la interacción virtual con sus seguidores de Instagram. Pero ahora pudo verse desde su participación en El hotel de los famosos 2 (El Trece) contarlo en primera persona con un dejo de tristeza en su mirada.

“Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, está con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo. Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”, contó Charlotte en una charla con Rocío Marengo y Axel Neri.

Charlotte Caniggia con Neri y Marengo - El hotel de los famosos 2 - captura.jpg

"Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”, sumó con un dejo de tristeza.

En tanto, la melliza de Alex Caniggia aseguró lo importante que le resulta el apoyo de su pareja actualmente. “Mi novio me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante. Mi hermano está en la misma. Nos re gustaría estar en familia, pero bueno”, concluyó Charlotte.