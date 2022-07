La insólita recomendación de Eli Sulichin a Benjamín Vicuña en plena entrevista

Cuando estaban por cerrar la nota, el periodista le preguntó a Vicuña con quién estaba y él contó que con su pareja. Luego de decir que se encuentra en un gran momento, Eli lo interrumpió desde un costado.

El actor primero bromeó y dijo: "Me dice que pida helado". Pero luego reveló el verdadero consejo de la rubia: la "despedite de la gente".

“Me dice que pida helado (bromea y se ríe). No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad. Le quiero agradecer a todas las personas que están bancando a esta hora, que bancaron todos estos meses. Les quiero agradecer de corazón. Yo sé cómo disfrutaron la historia, cómo la vivieron y cómo la bancaron”, cerró el ex de la China Suárez.

Benjamín Vicuña mostró cómo siempre está cerca de la muerte

Benjamín Vicuña recopiló algunos de sus personajes en ficción y analizó que todos terminan en la muerte. El actor aseguró que todo es para renacer.

El vínculo del actor chileno de 43 años tiene un vínculo estrecho con la muerte y aseguró siempre que no le teme. En 2012 Vicuña y su ex pareja, Pampita, debieron despedir a su hija Blanca de 6, que murió tras contagiarse de un virus en unas vacaciones familiares en México.

En el final de su última tira “El primero de nosotros”, el personaje chileno descubre que tiene un tumor cerebral y empieza a mostrar como es el camino de lucha por vivir y de despedirse, al mismo tiempo, de los que más quiere.

Una actuación sublime que muestra cómo la idea de la muerte cercana modifica, marca y atraviesa a un grupo de amigos íntimos y los lleva a jugársela por lo que realmente quieren.

“Son varias las veces que, como personaje, me ha tocado pasar del otro lado del camino. Morir para renacer”, escribió el actor en el principio del compilado.

Entonces, recordó sus tiras: Cuando hizo de Torcuato Ferreyra en Argentina tierra de amor y venganza. Benicio Echagüe en Herederos de una venganza. Pedro Beggio en Farsantes, Manuel Rodríguez en Héroes. Gaspar Muñoz en Un diálogo con un ángel. Joaquín Acevedo en Dementes, Antonio Hierro en la serie española Vis a vis. Y, Santiago Luna en El primero de nosotros.