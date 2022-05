La llamativa reacción de Pampita cuando le consultaron por su amistad con Eli Sulichin

Al ser consultada por el programa Implacables, El Nueve, sobre cómo estaba su amistad con Sulichin, Pampita sorprendió con su reacción y evitó referirse al tema.

"Yo prefiero no decir nada. Las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas", respondió la modelo y conductora antes las preguntas del notero Diego Bouvet.

"¿Con Vicuña está todo bien?", le consultó. Y Pampita afirmó: "Siempre todo muy bien. Y siempre poniendo a los chicos en el primer lugar, para todo".

"¿Te puedo preguntar que sale con tu amiga? Sos amiga…", indagó el cronista. "Yo soy muy cuidadosa...", respondió ella. "Pero como es tu amiga…", retrucó el notero.

"Las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas", contestó Pampita. "Pero con tu amiga, ¿bien? ¿Seguís amiga? ¿Buena onda?", consultó otra vez el cronista. "No me hagan hablar a mí. Yo prefiero no decir nada", cerró Pampita.

¿Todo bien entre Pampita y Eli Sulichin?

El pícaro comentario de Benjamín Vicuña sobre Eli Sulichin

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña viven su romance con mucha intensidad aunque lejos del foco mediático. El actor chileno aprovechó que tuvo que ir por trabajo a Nueva York para programar unas pequeñas vacaciones junto a su novia en el Caribe.

La joven licenciada en marketing, que conoció en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, publicó una foto de del destino paradisíaco que eligieron: una playa exclusiva en la que se pudo ver una pileta privada con vistas a un mar azul profundo.

Lo cierto es que en medio de los días de descanso y amor en el exterior, Benjamín Vicuña le dedicó un pícaro mensaje a su novia desde sus historias de Instagram.

"Potra", expresó el chileno en una postal de su novia montada a un caballo, dando muestra del gran momento que pasan juntos. Además, se mostró relajado en la playa tomando una cerveza bien fría con el mar cristalino de fondo.