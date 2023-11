La irónica reacción de Jorgelina Cardoso al enterarse de una supuesta infidelidad de Ángel Di María: "No pasarán"

En la juntada habría participado varias chicas que tenían prohibido utilizar su teléfono celular. Jorgelina Cardoso recibió el material que le envió un usuario de Instagram y se dio un particular ida y vuelta que se volvió viral.

"Jajaja sí, era su permitido", le contestaba la esposa de Fideo al usuario en redes que la alertaba por mensaje privado del supuesto hecho de infidealidad que habría sucedido.

"No puedo creer que me respondiste. Di María es mi ídolo. Y me asusté cuando me enteré de los hechos. ¿Estás bien?", le consultaba este usuario de redes.

"Me imagino, gracias por preocuparte, no sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme esto. No pasarán estas trolas (sic)", minimizó el hecho con mucha ironía Jorgelina.

Y agregaba: "Cómo me lo perdí! La pucha! Qué lo tiró!". Y el usuario de redes le respondió: "Terrible viste. Pero si está todo bien entre vos y Di María, él va a seguir siendo mi ídolo".

Todo parece indicar que está todo bien entre los dos más allá de esto ya que en las redes Jorgelina mostró el momento en que Di María volvía después de la fecha de Eliminatorias. "Ayer llegaba papito, ¡cómo te extra{amos mi amor!", reflejó en un tierno video.

La esposa de Ángel Di María, lapidaria en Instagram: "Que suerte que sean la minoría los que buscan el odio"

Maxi Rodríguez vivió su tarde más emotiva e inolvidable el sábado en la cancha de Newell's Old Boys al tener su partido despedida ante un estadio Marcelo Bielsa en Rosario que lució a tope.

El partido contó con la presencia de varios amigos del fútbol de la Fiera, entre ellos, Ángel Di María, el campeón del mundo y reconocido hincha de Rosario Central. El Fideo fue recibido de la mejor manera por la hinchada de su clásico rival y fue ovacionado varias veces.

Ante esto, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, destacó el recibimiento que le dieron a Ángel en el Coloso y contestó a algunas críticas que recibió en estas horas por parte de los hinchas de Central por que aún no volvió a jugar en el club y continua su carrera en Europa.

"Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado “por folclore del fútbol” y no solo que eso no sucedió si no que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer. Esto también es Rosario, también nos pasan cosas lindas y sentimos orgullo", comenzó su posteo en Instagram la mujer de Fideo.

"Cientos de mensajes de gente hermosa de central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca por que vuelvas pero te respeta y no te insulta, gente que entiende lo que está bien y lo que está mal. Ayer un leproso y un canalla dando un mensaje de paz, que lindo que nuestros hijos vean esto! Que orgullosa estoy de vos y de los amigos que tenes!", agregó.

Y remarcó sobre algunas críticas que observó: "Que suerte que sean la minoría los que buscan el odio, la desunión, generar malestar entre hinchas de un club y de otro, que bueno que siempre ganemos los buenos, los que priorizamos valores, principios, amistad, respeto, empatía. Sigo soñando con que se puede, con que podemos ser uno solo, saben lo que sería Argentina si nos uniéramos para todo como aquel 18 de diciembre?".