La irónica reacción de Marcela Tauro al descargo de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi: "Qué buena..."

Luego, dio detalles de cómo se enteró de que la comediante le envió mensajes fuera de lugar a la ex, Martín Bisio. "6 de agosto de 2023, me separo. 7 de agosto de 2023, fallece mi mamá. Yo estaba sola", afirmó.

"Él vive en Rosario. Se vino a acompañarme y ayudarme a elegir cochería, a elegir cajón y todo. Alguien que hace eso por uno, separado el día anterior, qué puedo decir más que agradecimiento", siguió dando detalles la periodista.

Después, continuó: "En septiembre, mi ex se va de viaje a Europa. Vuelve y decidimos encontrarnos en un hotel en Ezeiza. Y ahí es donde él, llegado de Europa, me dice: 'me parece que tenés que saber esto'".

"¿Por qué? Porque yo fui compañera de ella en la radio. Ya no trabajábamos juntas", agregó y remarcó: "Ella después lo reconoce. A mi no me dio el pésame, a él le escribió. Ella pensaba que estaba separada".

Más adelante, la conductora reaccionó al descargo que Tagliani hizo en La Peña de Morfi (Telefe) tras la grave acusación de Viviana Canosa. "Qué buena actriz, no lo había visto", disparó Tauro.

"Los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día tienen otra pareja, qué se les va el amor de golpe", aseguró la periodista.

La terminante advertencia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani tras su angustiante descargo

Viviana Canosa salió a bancar a Marcela Tauro en aquella polémica de hace años con Lizy Tagliani cuando dijo que la humorista le escribió a quien entonces era su pareja, Martín Bisio, y desde su programa apuntó fuerte contra la humorista contando su mala experiencia personal.

"Yo viví cosas tremendas. Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando", dijo la periodista desde su programa.

Este domingo, al comienzo de La Peña de Morfi, Telefe, Lizy Tagliani se tomó unos minutos para hacer su descargo y defenderse entre lágrimas de lo que se la acusa.

"Les voy a decir la verdad, seguramente saben lo que está sucediendo estos días. Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo mis amigos de la infancia y compañeros del secundario y trabajos", comenzó la conductora.