Marcela Tauro, antes del debut con Infama: "Los famosos venden cosas que no son ciertas"

"Yo tengo mi estilo. No me quiero parecer a Santiago. Como él no hay... es único. Me parece que este Infama va a ser más periodístico", afirmó.

Marcela mencionó qué impronta va a tener el ciclo. "Mucha pasión. Mucha adrenalina. Es algo que yo tengo y mis compañeros más. Nos encanta el periodismo, el programa y brindarle a la gente lo que viene a buscar", destacó.

Por otro lado, la periodista se refirió a lo que hoy muestran las figuras en las redes, que no siempre condice con la realidad. "Hoy en las redes sociales nos venden cosas que después no son ciertas", advirtió.

"Durante años creemos que todo es amor, paz y felicidad... y después aparece alguna pelusa", añadió la conductora de Infama.

La periodista remarcó que intentará ofrecer un programa con una mirada distinta de los temas. "En este nuevo Infama van a encontrar honestidad, información y un lado humano", acotó.

Sobre el equipo que forma parte del panel, Marcela expresó: "Estoy feliz con el panel que tengo porque todos bravísimos, opinamos y no nos importa nada".

Por último, Tauro manifestó qué siente que este ciclo llega a su carrera en el momento indicado. "La propuesta me generó sorpresa y ganas. Es un buen mensaje para mis colegas, que el reconocimiento siempre llega... a mí me llega en mi mejor momento", concluyó.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron llorar a Marcela Tauro en Intrusos

Este viernes en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tuvieron un momento íntimo con una figura histórica del programa Marcela Tauro, que este domingo, a las 18, debuta en la pantalla de América TV con una nueva temporada de Infama.

Después de ver el informe con sus 25 años como integrante del ciclo emblemático del mundo del espectáculo, la periodista no pudo evitar las lágrimas.

"¡Me emocioné porque estoy muy contento por vos!", expresó Adrián Pallares, que felicitó a su compañera por el paso profesional que dará. "¡Me hacés llorar!", exclamó Marcela, intentando contener la emoción.

"¡Todo llega! ¡El reconocimiento siempre llega! Y siento que llega en un momento en el cual me siento preparada", reflexionó la periodista, entusiasmada por su inminente debut.

Por último, Marcela agradeció a quienes la impulsaron para aceptar la propuesta. "Ana Laura Guevara influyó mucho en convencerme. Yo decía: 'uy, los fines de semana'... pero ella me insistía. Ella y El Chato Prada. ¡Estoy feliz!", cerró.