La Joaqui enfrentó a quienes dicen que tiene toda la cara operada

"Hubo como una oleada masiva con respecto a mis supuestas cirugías plásticas movilizado por periodistas que su disciplina es instruirse respecto lo que van a decir. Y me parece gravísimo que hagan estas acusaciones siendo no ciertas porque salí mal en una foto...", siguió.

La Joaqui mencionó el caso de Silvina Luna, que fue víctima de la mirada ajena: "Lo que más me afectó de todo esto, no solo que agreguen sucesos a mi vida que no han acontecido, sino que también les haya afectado tan poco lo que ha pasado con Silvina Luna, que es gravísimo... O sea, seguimos mofándonos de las mujeres que se hacen intervenciones quirúrgicas”.

"Cuando pasó lo de Silvina vi a personas que se mofaban de ella, hacer descargos emotivos respecto a su partida, lo cual es súper tráfico, pero seguimos en la misma", agregó.

La artista remarcó que aprendió a lidiar con el qué dirán: “Nunca me sentí tan horrible como este mes después de todas las cosas que se han dicho, que igual no importa porque soy grande, voy a terapia, entiendo que elegí una carrera mediática y que es parte de mi trabajo, como dice la gente".

Además, aclaró que la única cirugía que tiene fueron las lolas: "No tengo ninguna cirugía plástica hecha en la cara, la única intervención quirúrgica estética, que me he hecho en la vida, son las lolas y arreglarme los dientes".

"No digo que sea lo mejor. Yo lo hice porque fui mamá dos veces, muy chica, directamente tenía mal la piel, era una cuestión de no sentirme cómoda. Me sentí mucho mejor conmigo una vez que me la hice, de hecho apenas salí de mi cirugía lo primero que hice fue mostrarme porque todo lo que hago lo hago sabiendo que se puede viralizar, así que ni me ofende, ni me avergüenza, ni nada. Lo defiendo de la misma manera que lo hago", sostuvo.

La jurado de Telefe remarcó que la ofendía que le inventen "cirugías, autos, y cambios" que no tiene. "Instruyámonos un poquito antes de juzgar y si no nos gusta algo, mi contenido, mi cara... los invito a dejarme de seguir...", acotó y sumó: "Y también los invitó a dejar de de herir así desde un lugar virtual. Ni nuestra vida es perfecta ni el que está detrás de una computadora es perfecto...".

Por último, La Joaqui advirtió que de su rostro solo se arregló los dientes y nada más, "porque los tenía bastante feos". "Porque soy muy nerviosa y bruxo mucho y me los había hecho bolsa. A mí me encantan mis dientes", cerró.

la joaqui 1.jpg

La foto hot de La Joaqui con Ecko que causó furor en las redes

Esta semana, en su cuenta de Instagram, la jurado de Got Talent Argentina, La Joaqui, compartió una foto muy hot en sus historias, en la que está junto a su pareja, Ecko, y se los puede ver en ropa interior.

En la imagen en cuestión ella está sacándose la remera, dejado su cuerpo semidesnudo, mostrando el corpiño, la tanga y algunos de sus tatuajes. Al rapero se lo puede ver al fondo, en el baño, en bóxer y medias, mirándose al espejo.

image.png

"Que culitooooooo mi amor! @eckoyg", escribió ella en la parte inferior de la imagen, con la picardía que la caracteriza. En pocos minutos, el posteo se hizo viral y los fans de la pareja enloquecieron.

Recientemente, La Joaqui y Ecko lanzaron su nuevo tema, "Sexxo", la última colaboración juntos, que realizaron de la mano del reconocido productor musical Omar Varela. Desde su publicación en YouTube, el video ya superó las 300 mil reproducciones .