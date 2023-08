La Joaqui se quebró al reconocer a un participante de Got Talent y reveló la historia que los une

“Yo sinceramente no los conozco a todos los chicos que están acá, solo a uno que baila conmigo y solo este mes lo he hecho aprenderse 10 coreos nuevas. Habló por él porque es a quien conozco, supongo que con todos pasa igual. Es el del medio, que es re tímido”, expresó con la voz quebrada.

Bailarín de la Joaqui

“En la posición en la que yo me encuentro artísticamente, tanto con mis bailarinas y todo, estoy acostumbrada a ver como a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más. Como si fueran un personaje secundario en la presentación de alguien más. Me conmociona mucho", siguió.

Sin embargo, al ver su emoción, su compañero Abel Pintos tomó la palabra y aseguró: “Todos entendemos la emoción de La Joaqui, y además a mi me emocionó lo mismo. Al margen del enorme talento de cada uno y el conjunto para la danza, yo no podía parar de ver valores".

“Yo tengo dos hijos y a veces me da miedo pensar en el mundo del futuro, pero los veía bailar y me emocioné igual que La Joaqui por el compromiso en lo que hacen y la seriedad. Me deja más tranquilo, con chicos como ustedes hay mundo posible que puede ser muy hermoso", cerró.

La Joaqui habló de los rumores de romance con Thiago Almada: "Me encantaría encontrar el amor"

Mientras La Joaqui está a punto de debutar como jurado en Got Talent Argentina en la pantalla de Telefe, desde hace varias semanas se dice que estaría viviendo un buen momento sentimental de la mano de Thiago Almada, ex jugador de Vélez y campeón del mundo con la Selección argentina.

"Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses”, había contado Estefí Berardi en Mañanísima hace unos días. “Me encanta la pareja. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo. ¡Me encantan! Les reveo futuro”, agregaba la panelista.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, La Joaqui desmintió estar comenzando una relación con Almada y aseguró estar sola. "Romances cero, estoy soltera, me inventan novios una vez por semana. Estoy soltera hace un año y medio, no tengo amantes ni citas ni nada. Obviamente me encantaría encontrar el amor, pero cuando lo encuentre lo voy a contar sin ningún pudor", dijo la cantante durante la presentación de Got Talent Argentina en los estudios de Telefe.

Sobre el nuevo ciclo del canal de las pelotas, comentó: "Este proyecto cae en un momento muy bisagra de mi vida donde yo estaba tomando muchos cambios, terminando de crecer y de lo que me queda por crecer y madurar, y me vino muy bien para ayudar a transitar un montón de cositas que estaba alineando... Hoy me siento muy bien y muy cómoda, muy contenta de que se haya presentado esta oportunidad que me llena de ilusiones".

La cantante será la encargada de evaluar a los participantes en el programa que conducirá Lizy Tagliani junto a tres artistas súper reconocidos, como son Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul Gani, que también tendrá la difícil tarea de elegir a los mejores concursantes.