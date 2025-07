La Joaqui se refirió a su misteriosa y demoledora publicación y aclaró si era para la China Suárez

Embed

“Creo que dije ya más de 50 veces que no tengo ningún problema con ella", continuó explicando la artista musical. Y en ese sentido comentó sobre los motivos de su distancia con la China Suárez: “Hace mucho que no la veo pero a veces uno simplemente se deja de vincular con alguien porque sus tiempos cambian, sus prioridades cambian, pero no tiene que haber un final catastrófico. A veces uno no tiene ningún problema, se que es aburrido, no es interesante el chisme pero es la verdad”.

"No es para nadie, si yo tengo un problema con alguien, va con nombre y apellido porque soy de escorpio, me la aguanto”, concluyó La Joaqui sobre el revuelo que generó ese mensaje en las redes.

En el verano, al ser consultada en el ciclo de streaming Patria y Familia sobre su distancia con la China, la cantante de música urbana explicaba: “No estoy peleada con la China. Simplemente no nos vemos hace mucho pero porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación, tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema. ¿Sabés qué pasa cuál es el conflicto? Que los humanos no sabemos irnos sin romper, uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino que ya tal vez no compartís en común”.

la joaqui duro mensaje en x y las miradas apuntaron a la china suarez

Por qué se distanciaron la China Suárez y La Joaqui

La pelea entre la China Suárez y La Joaqui se originó principalmente por un conflicto amoroso relacionado con el rapero Ecko. Según revelaciones de la panelista Yanina Latorre, Suárez habría tenido un romance con Ecko mientras él estaba en pareja con La Joaqui, lo que generó una traición y el distanciamiento definitivo entre ambas artistas. Esta situación habría provocado que la cantante termine detestando a la actriz por esa supuesta infidelidad.

No obsante, La Joaqui desmintió públicamente que estén peleadas por ese motivo y afirmó que no tienen problemas personales, sino que simplemente no se ven hace tiempo porque están enfocadas en proyectos distintos y circulan en diferentes grupos de amigos.

La cantante explicó que no hubo un conflicto explícito ni rencores, sino más bien un distanciamiento natural por falta de intereses comunes actuales. Además, destacó el respeto que mantienen post relación y que no le gusta la idea de que se piense que todas las mujeres deben ser enemigas.

A pesar de los rumores y especulaciones, ambas aclararon en su momento que se distanciaron debido a diferencias personales y profesionales, tomando caminos distintos en sus vidas y carreras. No hubo un conflicto por un hombre, como se sugirió inicialmente, y ambas mantienen respeto mutuo.