Los explosivos indicios y la foto de Pampita que despierta rumores de romance con famoso actor

Cabe recordar que hace algunos años el actor fue vinculado a la China Suárez y él viene de separarse de la actriz española Ester Expósito a principios de 2024.

Ahora, al trascender la imagen de Pampita y Furtado en la Bresh de Ibiza, comenzaron a crecer los rumores de romance, donde la modelo viajó para despejarse luego de su reciente separación de Pepa. ¿Pasa algo o fue solo simple encuentro casual de boliche?

Pampita y Martín Pepa oficializaron su romance en octubre del año pasado, luego de que la modelo pasara un tiempo sola tras su separación de Roberto García Moritán, padre de su hija Ana. Pepa, polista de 45 años, reparte su vida entre Miami y Nueva York, lo que obligó a la pareja a sostener una relación a distancia desde el comienzo. Hoy esa relación a distancia llegó a su punto final luego de la decisión de él de cortar con el vínculo con la modelo.

pampita nico furtado pruebas acercamiento juariu

El desesperado último intento y ruego de Pampita a Martín Pepa para no separarse

Trascendió que Carolina Pampita Ardohain habría llamado telefónicamente entre lágrimas a Martín Pepa tras la separación, pidiéndole desesperadamente volver.

La modelo habría intentado una reconciliación telefónica con el empresario, según explicó Gustavo Méndez en el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece), la cual no tuvo el resultado esperado.

El panelista también descartó una infidelidad de Martín Pepa hacia Pampita, tras la filtración de una supuesta relación paralela. María Belén Ludueña adelantó: “Quiero meterme en la separación del año, podríamos decir, la que anticipó acá el señor Gustavo Méndez, Pampita y Martín Pepa. ¿Qué pasó? ¿Qué novedades hay?”

“Este vínculo continúa vía llamado telefónico. Actualizamos esta primicia que dimos el día lunes, la continuamos ayer y esto continúa hoy. Ayer contaron que Martín Pepa estaba con otra mujer, creo que Patricia, y eso está totalmente descartado, fake news, no es verdad”, contó el periodista desmintiendo cualquier tipo de engaño del empresario a la modelo.

En ese sentido, Méndez insistió: “Eso es verso total. Lo que sí es verdad es que Pampita le imploró llorando volver por favor y él, muy educado, le dijo que por favor lo deje de llamar”.

“Que por favor lo deje de llamar y respete la decisión, que él no va a modificar. Punto final. No hay vuelta para Martín Pepa y Pampita. No hay reconciliación”, expresó el panelista sobre la insistencia de la modelo en recomponer su noviazgo con el empresario.

Y cerró firme en que no hay marcha atrás en la separación: “(Pepa) Está decidido y obviamente le pregunto a mi fuente, y con esto cierro, que no le fue infiel a Pampita. Pero sí que ya tenía algunas mujeres cocinadas. Perdón, son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”.