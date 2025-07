La China Suárez habló del video íntimo de Mauro Icardi y confirmó a quién se lo mandó: "Delito"

Cuando le preguntaron a la China si creía que Wanda Nara es quien estuvo detrás de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi que difundió la modelo uruguaya, la actriz respondió que el tema ya está en curso legal y que se está investigando.

“No sé. Hay abogados que se están encargando de eso en Italia y acá. Está hecha la denuncia, es un delito. Es lo que le pasaría a cualquiera, es un video íntimo, es privado y está penado por la ley”, explicó Suárez antes de retirarse con sus hijos rumbo al avión que los llevaría a Estambul.

La demanda de Mauro Icardi sería directamente para Wanda Nara y no para Natasha Rey, quien fue quien lo mostró públicamente. "Mauro Icardi ya presentó las denuncias con pruebas en Argentina e Italia contra Wanda Nara, la hace responsable de la filtración del video que publicó ayer Natasha Rey. Él habla de que es viejo, se lo pasó cuando él estaba en París y Wanda en Argentina. Esto me lo contó su abogada, Lara Piro", indicó Facundo Ventura en La Posta del Espectáculo, el ciclo de stream de la TV Pública. Y Gustavo Méndez contó que el futbolista estaba triste por la difusión de ese material sobre todo por sus hijas y que "no le quedó otra" de ir vía judicial contra la madre de las niñas.

Video: Desayuno Americano (América Tv).

El video del apasionado reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Mauro Icardi subió el video en las redes sociales donde se ve a la China Suárez correr rápidamente a sus brazos y se besan apasionadamente.

“Mi reina en casa de nuevo”, expresó el delantero del Galatasaray en la filmación. Por su parte, ella replicó la publicación y comentó feliz por volver a ver a su novio con emojis de corazones: “Amor de mi vida”.

Finalmente Eugenia la China Suárez viajó el viernes por la noche a Turquía con sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio, luego de la polémica que se había generado con los padres de los niños Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña con el permiso de viaje al exterior.

Lo cierto es que luego de una semana sin verse, la China y Mauro pudieron estar otra vez juntos y esta vez junto a los tres hijos de la actriz.