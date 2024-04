El terrible ninguneo de Coti Romero a Furia tras su ingreso a Gran Hermano: "Ni me mira"

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, le confesó Furia a Emmanuel Vich en el patio, mientras el resto estaba adentro asistiendo a Romero. Además, disparó enojada: “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”.

Más tarde, el conductor Santiago de Moro habló con la casa, le dio la bienvenida a la correntina y les anunció a los jugadores que Coti podrá nominar y ser nominada este miércoles. "Desde este instante, Coti está en competencia. Entra por una persona que se fue. Entra directamente a jugar con ustedes", remarcó el presentador.

Por otro lado, hacia el final del programa, Del Moro adelantó que este miércoles habrá votación mixta. "Mañana inauguramos la semana de votación mixta",contó el conductor.

Y explicó: "Ellos no van a saber. Ellos van a votar en negativo, cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta. Entonces la gente va a votar a los que quieren que se quede. ¿Qué va a pasar con esto? Van a mandar muchos a placa, la gente va a definir quién se queda y quién se va. Y ahí se van a medir un poco los fandoms".

Furia habló con su hermana tras haber sacado a Cata de Gran Hermano

Furia dio un gran paso para consagrarse finalista de Gran Hermano. Después de haber quedado en placa con algunos de los participantes más fuertes del reality, Juliana Scaglione se enfrentó a un mano a mano picante con Catalina Gorostidi.

A horas la definición a su favor, la jugadora agradeció a sus fans y simuló una llamada con Coy, su hermana, que se encarga de hacerle el aguante en el exterior.

“Los votos de esa gente no sirvieron para sacarme. ¡Es impresionante! Bancame Coy… bancame un toque más”, exclamó Furia, feliz con su victoria, con el tubo del teléfono rojo en su mano.

Sin dudas, Juliana avanza firme a la final de Gran Hermano. Con Emma Vich como su aliado, todo indica que -esta semana- apuntará a sacar a los “nuevos”, Damian, Paloma, Flor o Mauro, para luego ir por Manzana o Martín, dos de los participantes más fuertes.