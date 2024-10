La letal prueba con la que Yanina Latorre cruzó a Evangelina Anderson tras desmentir su separación

"No lo quiere blanquear y por eso está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", completó Latorre.

Poco después de que esta fuerte información comenzara a circular, Anderson compartió una foto agarrando la mano de Demichelis para desmentirla.

"No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite", señaló la modelo desde sus redes.

Por su parte, sin dar el brazo a torcer, Latorre demostró que la foto que publicó la modelo no era actual. "La foto es vieja. ¿Por qué no sube una actual? Este tatuaje ella se lo borró".

Yanina Latorre

Se conocieron los impactantes mensajes que recibió Evangelina Anderson tras el engaño de Martín Demichelis

Yanina Latorre contó este miércoles en LAM (América TV) que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en México.

Entre los detalles, la panelista aseguró que se habían separado luego de que él le reconociera su infidelidad con una azafata, que se comunicó con ella para contarle sobre sus aventuras.

“Eva ya se había enterado lo de la azafata y tuvieron una pequeña crisis, pero le creyó. Ahora alguien le habló, le contó determinada situación que desconozco y él se lo terminó aceptando”, indicó Yanina Latorre.

Ante esto, la modelo -que días atrás se trasladó a México para instalarse con el DT de Monterrey- optó por negar la ruptura con una contundente foto junto a Micho.

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite”, escribió

Varios de sus seguidores pusieron en duda la lealtad de Demichelis y les dejaron terribles mensajes a Anderson en Instagram. “No puedo creer lo de ese hombre. ¡Qué tupé!”, “No puedo creer lo que estoy viendo en la tele”, “Esto es el colmo, una mujer tan hermosa engañada por su esposo”, “¡Volvete ya reina!”, “Pensaba que él era más inteligente y admiraba su capacidad de razonamiento. Ojalá recapacite”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.