La letal reacción de Roberto García Moritán cuando Pampita filtró sus chats de WhatsApp

“Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné ‘Hace un tiempo’ me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia, RGM″, escribió Moritán.

Roberto García Moritán

Antes, Pampita reaccionó al comunicado que emitió su ex esposo, Roberto García Moritán en sus redes para confirmar su separación. Tras hacerse pública la versión del político, la modelo contraatacó por medio de un filoso posteo a través de sus historias de Instagram.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, disparó Carolina Ardohain.

De acuerdo a esta postura expresa por la jurado de Los 8 escalones (eltrece), su decisión de romper vínculo con el empresario ocurrió con fecha reciente y no “hace un tiempo”, como él aseguró.

Sin embargo, esta publicación también sembró más certezas que dudas, debido a una frase que no pasó desapercibida. Al inicio de su descargo, Pampita aseguró “Yo me enteré de todo”, pero no especificó exactamente a que se refería, aunque se cree que el esclarecimiento de este detalle se dará en las próximas horas.

El engaño de Roberto García Moritán: cómo le hizo creer a Pampita que tenía una gran fortuna

La escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, no sólo hizo salir a la luz una serie de infidelidades y acusaciones contra el actual ministro porteño sino que también se conoció la estrategia que habría usado él para impresionar a la modelo sobre su situación financiera.

Lo cierto es que desde LAM (América TV), Yanina Latorre aseguró que uno de los varios factores que influyeron en el comienzo de la crisis matrimonial fue la desigualdad del aporte económico de cada uno en la pareja.

“Él es un encantador de serpientes, típico de los políticos”, deslizó la angelita dando a entender que la situación financiera de Moritán no era la que aparentaba.

Así, Yanina recordó que cuando Carolina conoció a Moritán, éste se mostró como un empresario exitoso, dueño de varios restaurantes. Y para impresionarla, vendió el 10% de su restó e hizo algunas inversiones, en pos de mostrarse solvente, cuando en realidad le habría pedido importantes préstamos a amigos que todavía debía devolver, lo que terminó afectando la relación.

“Al principio, él invirtió vendiendo parte de su negocio y pidiendo dinero prestado, pero las cosas comenzaron a salir a la luz”, explicó la mujer de Diego Latorre, remarcando que la presión financiera tensionó la pareja. Y por último, deslizó picante: “ella estaba enamorada, pero él tenía un plan”.