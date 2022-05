La llamativa ausencia de una importante figura en el regreso de Susana Giménez al teatro

Arturo Puig no será el director de la obra, como ocurrió en 2015, cuando Susana realizó esa pieza en Buenos Aires.

En diálogo con A la tarde (América TV), el actor expresó que se sorprendió cuando se enteró que no había sido convocado para dirigir la comedia en Uruguay.

"Yo estaba filmando en Bariloche, me llamó Gustavo Yankelevich (productor de la obra) y me dijo que Piel de judas la va a dirigir él", explicó en un audio que envió al programa de Karina Mazzocco.

Puig indicó que la decisión lo desconcertó. "Me sorprendió porque cuando uno es director de un espectáculo, como lo fui yo en Buenos Aires, normalmente te vuelven a llamar, pero bueno son decisiones que, a veces, no se entienden muy bien", sostuvo.

Por último, el actor remarcó que no tiene intenciones de polemizar sobre el tema, pese a la sorpresa que le generó la situación. "Está bien, no hay ningún problema. La dirigirá él (por Gustavo) o algún asistente", sentenció.

Susana Giménez, indignada: "Me gustaría que el pueblo se levante y diga '¡basta!'"

En una nota para Radio Rivadavia, Susana Giménez volvió a apuntar contra el Gobierno de Alberto Fernández. En diálogo con Baby Etchecopar, la diva afirmó que está muy preocupada por la inseguridad.

“¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?”, exclamó la estrella de Telefe.

Susana indicó que espera un cambio drástico en las políticas del Ejecutivo. "Esto no puede durar. No puede ser que no se respete la Constitución. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”, sostuvo.

La diva manifestó también que la ciudadanía debería reaccionar la inacción del Gobierno. “Me gustaría que el pueblo se levante y diga ‘basta’, porque no puedo ver sufrir a la gente así", añadió.

Susana dijo, además, qué es lo que más le preocupa del país. "Lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No puede ser”, remarcó.

Por último, la diva cuestionó la presión impositiva. "Es el único país en el que está mal trabajar, ser rico y tener guita. No lo toleran. Yo creo que la gente lo sabe porque todo el mundo dice eso”, sentenció.