La llamativa reacción de Eliana Guercio ante la prensa: "No..."

La ex vedette y pareja de Chiquito Romero se negó a darle una nota al notero cuando la interceptó por la calle: siguió hablando por su teléfono celular y dijo que no daría notas.

Embed

"Es una mujer de buen carácter, como pocas. La fuimos a buscar y nos recibió con una alegría. nos dio un íntimo. Es a todo dar. Se ve que nos adora de toda la vida", dijo con ironía Rodrigo Lussich.

Eliana, en tanto, dijo con una sonrisa ante la consulta del cronista: "No, no me hagas nota. Ya di el otro día y me hacen cada pregunta que me quiero matar".

Adrián Pallares por su parte señaló: "Fue breve, Eliana. Fue raro. La próxima, seguro, nos habla".

eliana guercio 1.jpg

La historia de Eliana Guercio y Chiquito Romero: de exitosa vedette a dejar todo por amor

Eliana Guercio brillaba en su trabajo. Obras de teatro como primera figura en los elencos de Gerardo Sofovich y participaciones en el Bailando y Patinando por un sueño.

Era llamativa, mediática y escandalosa. Pero su vida pegó un giro cuando conoció a Chiquito Romero en un boliche de Comodoro Rivadavia en 2008. Él estaba en su esplendor futbolístico: arquero en la Selección Sub 20 y un gran paso por Racing le valió su primer contrato afuera.

Chiquito tenía un nuevo destino en su carrera, el AZ Alkmaar de los Países Bajos. Y, ahora también tenía un nuevo amor, pero había un gran problema: la diferencia de edad. Él tenía 21 y ella 31 años.

image.png

Sin embargo, eso no importó. Eliana decidió dejar todo renunció a la obra La fiesta en el lago y se fue a vivir con el jugador. En 2009, aún no habían cumplido un año de romance, y decidieron casarse en el Registro Civil de Lanús en secreto.

“Este es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional ”, dijo Eliana que ya tenía los bolsos hechos para irse a Europa.

Allá vivieron durante 15 años, Chiquito jugó por varios clubes y países y Eliana estuvo siempre a su lado: Países Bajos, Italia, el principado de Mónaco, Inglaterra y Venecia, su última experiencia.

La pareja tiene cuatro hijos: Luca Gael, Jazmín de 12 años, Chloe de 10 y Meghan de 3, quizás el punto más complicado para la mudanza que ahora están encarando de nuevo al país, ya que deberán cambiar de colegios y hacer nuevos amigos.

Chiquito firmó contrato para atajar en Boca, hasta fines de 2024. Hubo mucha polémica porque el deportista se siente más cerca de las filas de Racing y esto generó algún malestar entre los hinchas.