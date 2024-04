La macabra estrategia de Furia y Virginia para eliminar a Coti de Gran Hermano

Al tiempo que pensó en voz alta: “En una placa positiva no se va, en una placa negativa hay que probarla una vez aunque sea para ver cómo le va”. “Sí, lo que pasa es que el que prueba corre el riesgo de irse... Lo ideal sería que quede una placa de muchos fuertes”, apuntó preocupada Virginia.

Frente a ello, Juliana coincidió al expresar: “Sí, para que todos nuestros familiares puedan ir para ahí. Porque un fandom como el de ella puede destruir tranquilamente a cualquiera de nosotros”.

Fue allí cuando, tras varios segundos pensativa, Furia verbalizó las posibilidades que se le ocurrieron para expulsar a Coti del reality. “También hay maneras más chotas de jugar. Una es que abandone la casa porque no aguante más y otra es crear un enfrentamiento que ella no pueda controlar y le pegue a alguien o haga algo que no debe”, deslizó estratégica.

Por último, reveló algunas maldades posibles para lograr su objetivo: “Se me están ocurriendo varias cosas. Ejemplo: sacarle cosas de su cuarto y que no encuentre lo que necesita, todos los días hacerle alguna maldad así se pone muy pero muy loquita”.

Gran Hermano: Furia reveló que se hizo un análisis para saber si tiene leucemia

Juliana Furia Scaglione abrió su corazón en charla con Bautista Mascia y Mauro Dalessio en la cocina de la casa de Gran Hermano, Telefe, y por primera vez contó que podría tener leucemia y espera en las próximas 48 horas el resultado de los análisis médicos que se realizó.

"En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia, o sea...", reveló la tatuada ante la atenta mirada de sus compañeros, en un video que se conoció en las últimas horas desde las redes sociales.

La participante siguió con mucha entereza y se mostró fuerte anímicamente pese al temor por el resultado que podría arrojar los estudios médicos: "Hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poron.. que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre".

"Ponele, vamos a llevar al extremo mi estudio... ¿Yo estoy mal? No. Vos cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque sino te empezás a enojar con vos mismo, te aflojas por dentro", continuó con mucho positivismo.

"Creo que soy un gran ejemplo hoy de lo que me está pasando. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mier.. tengo", finalizó Furia.