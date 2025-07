La mala decisión de Barbie Vélez por un error de belleza que terminó en un tratamiento médico

"Mala idea. Me agarró una flor de alergia", reveló. Afortunadamente, la reacción no pasó a mayores, aunque sí le generó molestias persistentes. Según detalló, los síntomas comenzaron a disminuir con el tratamiento, pero aún no desaparecieron por completo. "Me pica y cuando cierro los ojos tengo la sensación de tener arena o polvillo, entonces me molesta", afirmó.

Con la intención de que otros no pasen por lo mismo, Barbie cerró su relato con una advertencia clara: "Desháganse de los maquillajes vencidos y fíjense que sean productos aprobados por la ANMAT".

"Era mi sueño": Barbie Vélez sorprendió al contar a qué se dedica su papá

Tener una madre tan expuesta como Nazarena hizo que, para Barbie Vélez, visitar el lugar de trabajo de su papá siempre fuera un espacio de tranquilidad y alegría, aunque nunca quedó del todo claro a qué se dedicaba exactamente Alejandro Pucheta.

Hace poco, Barbie sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes desde el local de su padre en Quilmes. En el video, la actriz contó que ese lugar fue muy importante en su niñez, mostró con entusiasmo el negocio familiar y recordó cómo solía pasar horas jugando allí cuando era chica.

“Hola, ¿Cómo andan? Bueno, estoy en la perfumería de mi papá. No sé si alguna vez la vieron... Miren, esta es la perfumería de mi papá acá en Quilmes”, saludó al comenzar el video. Luego agregó: “Vende, bueno, artículos de limpieza, artículos de perfumería, absolutamente de todo, y se llama ‘Barbarita la perfumería’. No sé si sabían”, contó sonriente.

“Me encantaba venir cuando estaba cerrada, los domingos, y jugar a que metía las cosas en la caja registradora. Era mi sueño siempre”, recordó la actriz, y aprovechó también para hablar de su propia línea de productos de belleza, que incluye perfumes y cremas.