A Nazarena Vélez se le escapó el secreto mejor guardado de su hija Barbie

"Salvador, el hijo de Barby, es una locura y ella es una locura como mamá... Es una genia y tenemos una relación de la que muchas personas y fundamentalmente los psicólogos dicen que no puede ser, de amistad. Yo tengo una amistad. Yo con ella puedo hablar muchísimas cosas que no hablaría con nadie", confió Nazarena.

Y si bien aclararon que hay ciertos temas, como el sexo, que no charlan por una cuestión de pudor, confesaron ser grandes amigas además de la relación madre/hija que las une biológicamente.

En tanto, en determinado momento Barbie se refirió a su nueva etapa como mamá. "La maternidad es lo más hermoso del mundo pero es difícil. Me cambió la vida y ahora también me pasa que la entiendo el triple a mi mamá". "Los primeros 3 meses, aproximadamente, me quedé con ella porque no dormía, pobrecita [...] "Salvador se despertaba cada hora, más lo dolores, más todo...", recordó entonces Nazarena.

Fue allí cuando Santiago Sposato quiso saber si Naza es de las abuelas pesadas que pide más nietos, cuando la productora teatral se sinceró por completo. "No, al contrario... Yo le digo 'pensalo bien, porque la veo tan agotada. Le pregunto si es en serio que quiere volver a ser mamá y me dice si, el año que viene empezamos a...'", reveló sin filtro lo que hizo que Barbie la interrumpiese retándola al grito de "Ay mamá, no cuentes intimidades tampoco".

El emotivo pedido de disculpas de Nazarena Vélez a su hijo por la conflictiva relación con su papá

Faltando pocas horas para que se celebre un nuevo día de la madre, el 18 de octubre pasado Ángel de Brito sorprendió a Nazarena Vélez, una de sus panelistas, con un invitado más que especial en LAM (América TV): su hijo Gonzalo Chyno Agostini.

Emocionada al descubrir la presencia del segundo de sus tres hijos, quien la sorprendió abrazándola y besándola por la espalda, Nazarena no disimuló su felicidad, si bien comentó con picardía “Vino el topo", y le recordó "casi me echan por tu culpa”, en referencia a cuando le avisó a su padre, Daniel Agostini, que en el programa hablaban del problema legal que tenía sus excompañeros, por lo que éste mandó una carta documento para que no hable de él.

Tras ello, De Brito le preguntó por la relación que mantiene con su madre. “Tengo 24 años. Yo le debo mucho a mamá, ella me apoya en mi carrera. A mi papá también. Porque ellos están firmemente conmigo”, confesó el Chyno.

E inmediatamente habló abiertamente sobre la tirante relación que mantienen sus padres, donde remarcó que ama a ambos: “Los entiendo porque los dos son mis viejos, los amo por igual y voy a estar para los dos”, a lo que Nazarena reaccionó con un sutil reproche al señalarle “Igual subís más posteos de papá, de mi nunca subís. No importa, igual te amo”, generando risas en el estudio.

Así, inevitablemente surgió la consulta de si Vélez es una mamá celosa, lo que fue afirmado por el joven, generando la reacción de la angelita al defenderse asegurando no ser "tóxica". "Con las chicas que trajiste, no soy tóxica. Me ha hecho cosas. En plena pandemia trajo una chica con un perro y una valija. La chica hermosa, la sacó del boliche y la trajo a casa. Se quedó un día, le digo: ‘Sacame a esta criatura de acá’. La chica con una uñas largas, muy voluptuosa”, recordó entre risas.

En ese momento, Ángel le consultó a Nazarena por sus sentimientos al pensar en el paso del tiempo y en la infancia de Gonzalo. Allí, Naza abrazó instintivamente a su hijo y respondió a corazón abierto.

“Siento que actualmente la mala relación que tuvimos con Daniel, después de la separación, hizo que le pidiera disculpas muchas veces a Chyno. En el medio de la guerra siempre queda él, lamentablemente. Es muy sabio el Chyno. Hoy ya es un hombre de 24 años. Siempre fue muy amoroso y sensible. Tiene mucho de su papá. Lucha mucho, hace mucho por lo suyo, estoy muy orgullosa de él”, confesó entonces la angelita al borde de la emoción.