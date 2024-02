La mamá de Agostina explotó de indignación contra la producción de Gran Hermano: "Benefician a Furia"

La mujer consideró que la reacción de Agostina no tuvo que ver con la visita de Romina Uhrig a la casa, como se comentó: “Se ha estado hablando todo este tiempo del ingreso de Romina Uhrig. El enfrentamiento entre mi hija y Furia no viene porque ingresa Romina. Que no metan a terceros porque no tiene nada que ver. Furia dejó a Agostina sola, la nominó, quedó sola y mi hija siempre le fue leal a Juliana. Esto surge cuando Emmanuel le dice a Furia que Agostina la nominó. Esa noche mi hija se pone a llorar y el que ve Gran Hermano lo sabe, y sabe también que Furia ha tenido problemas con todos”.

Silvina apuntó contra la producción que, según ella, tiene favoritismo por Furia. “Furia pidió que se fuera Joel y después cuando se fue apareció llorando. Furia no es santa, dijo: 'En esta casa va a correr sangre'. Lamentablemente, todo eso no se muestra. A mí no me gustó ver a mi hija así, es mentira que ella se iba a ir a las manos. Agostina no se va a ir a las manos y si Juliana no respondió es porque está advertida por todas las cosas que hace. Estoy ofendida con la producción, enojada porque hay que mostrar todo. Perjudican a algunos y benefician a Furia. Parece que el ombligo de todo esto es Furia, no festejemos a Furia, no es la única, se cansó de maltratar”, aseguró.

“Furia se cree que es el ombligo del mundo y te voy a decir otra cosa: a todos cuando les grita alguien de afuera los hacen meter adentro y a Juliana cuando le gritan le dejan agradecer, no la entran. ¿Qué estamos viendo? Esas cosas me sacan”, siguió.

La mamá de Agostina lanzó un fuerte reclamo para la producción del reality: “¿Por qué no muestran cuando Furia le dijo a mi hija 'villera'? Esto es un juego y que quede claro, a mí quisieron cerrarme el Facebook y a mi hija el Instagram. Los fans de Furia pidieron que le bajen la cuenta a Romina Uhrig, que la saquen del medio a ella que no tiene nada que ver. La disputa de mi hija con Furia viene de antes”.

Al finalizar, Silvina destrozó a Furia. "La producción de mi hija muestra todo y de Furia no, no tengo dudas. ¿Cómo no querés que esté ofendida? Mostraron a Agostina hablando de Juliana y a Furia no la mostraron hablando de mi hija. Agostina le dijo toda la verdad a Furia, es falsa. A Emmanuel lo destrozó y luego lo llevó a ver una película. A Rosina lo mismo. Cuando te quiere usar te usa y cuando no te descarta”, cerró.

La sorpresiva encuesta que arroja quiénes entrarían en el repechaje de Gran Hermano

Anoche, tras la eliminación de Lucía Maidana de la casa de Gran Hermano, Santiago del Moro anunció la apertura de la votación telefónica para definir quiénes ingresarán en el repechaje.

Enseguida, los fanáticos del reality se volcaron a las redes para hacer campaña por sus favoritos. "Entrarán seguramente 2 exs, a lo sumo 3, no más. El resto son todos nuevos jugadores", aclaró el conductor.

Lucía Maidana, Alan Simone, Isabel De Negri, Axel Klekaylo, Denisse González, Williams López, Joel Ojeda, Florencia Cabrera, Hernán Ontivero, Catalina Gorostidi y Sabrina Cortez están en carrera para volver al juego.

En Twitter, una encuesta se hizo popular entre los seguidores del reality y anticipa quiénes podrían ser los elegidos para reingresar a la casa. Hasta el momento, Catalina es la favorita, con el 80,1%, seguida por Joel, que tiene el 55%, y Denisse, que está muy cerca de él con el 54%.

A ellos tres se les suma Hernán, que fue el primer eliminado de GH, y tiene el 21,5% de apoyo para volver. Aunque en voto telefónico las cosas pueden cambiar, lo cierto es que la tendencia es muy clara y marcada.