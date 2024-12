La más íntima confesión de Valentina Cervantes sobre el día que se separó de Enzo Fernández

Así, en diálogo con Hola!, Cervantes volvió a referirse al tema y fue más que clara. “Yo lo di todo en esa relación y no me arrepiento de nada”, lanzó de entrada para inmediatamente dejar en claro que en aquella charla le hizo saber al papá de sus hijos que todo lo que hizo fue por él y por la familia que formaron. "Entonces le dije: ‘Está todo bien, pero ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí, ya no tengo que hacerlas por vos porque hoy no te interesa’”, recordó.

Valentina Cervantes y sus hijos.jpg

Y fue allí que Valentina recordó qué fue lo que hizo tras la conversación en la que Enzo le pidió la separación. “Al día siguiente me levanté como si nada. Yo sé que hay gente que tarda un montón de meses en hacer el duelo, pero para mí no hay duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Solo quiero que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos”, reveló.

En tanto, sobre si aún sigue enamorada del futbolista, Cervantes fue extremadamente sincera: “Creo que el amor sigue estando porque es muy difícil que se vaya tan rápido. Pero es verdad que van pasando los días y el amor de pareja se va diluyendo”.

Enzo Fernández, Valentina Cervantes y sus hijos.jpg

Se supo que Valentina Cervantes ya está conviviendo con otro hombre tras separarse de Enzo Fernández

Valentina Cervantes confirmó su separación del futbolista Enzo Fernández en octubre de este año y volvió a vivir en Buenos Aires con sus dos hijos Olivia y Benjamín.

Lo cierto es que la joven hasta el momento de separarse tenía su hogar en Londres para acompañar al futbolista con sus compromisos laborales en el Chelsea y por eso decidió regresar tras la ruptura.

Valentina Cervantes y su hermano

Así las cosas, luego de instalarse en Argentina, en las últimas horas Valentina sorprendió al compartir una foto con otro hombre dejando en claro que estaban conviviendo bajo el mismo techo.

“Nuestros días de convivencia. Mi hermano chocho de comer milanesas de soja, todos los días", escribió la modelo con una divertida foto de ambos en la mesa.

Y es que luego de vivir en la casa de abuela, Valentina decidió mudarse a otro departamento en la ciudad de Buenos Aires que compartirá con su hermano por tiempo indefinido.