¡Increíble! Con apenas 27 años, el lindo anuncio de Ian Lucas y su novia que sorprendió a todos

Él en tanto decidió compartir la publicación y agregó "Te amo" mencionando a su novia con quien sale hace tres meses. Ian Lucas se mostró agradecido por el romántico gesto de su novia en medio el gran presente que atraviesan a puro amor y manteniendo el vínculo lejos de lo mediático.

Como suele ocurrir en estos casos, la imagen despertó distintas reacciones entre sus fans donde se mezclaron las felicitaciones por el buen momento que pasan a puro amor y otros en tanto cuestionando la velocidad con la que avanza la relación con ese romántico tatuaje de Renata por Ian.

En lo laboral, tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, Ian Lucas confirmó su presencia como jurado de MasterChef Junior, que será conducido por Verónica Lozano.

Se resolvió el futuro televisivo de Ian Lucas después de MasterChef Celebrity

Ian Lucas compartió a través de un video en las redes sociales una noticia con sus fans que lo llena de felicidad y que tiene que ver con su futuro laboral.

Después de varias idas y vueltas, el campeón de MasterChef Celebrity confirmó que estará en la versión infantil del reality gastronómico de Telefe.

Con una sonrisa enorme, el influencer dio la noticia bomba: "Llegó el día de contarles algo que no puedo creer todavía: voy a ser parte del jurado de MasterChef Junior".

En ese sentido, Ian Lucas resaltó las sensaciones que siente por volver a formar parte del ciclo pero desde otro rol de mayor relevancia para la competencia.

"Vuelvo al programa que me cambió la vida pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños y demostrar", continuó.

"Me tocó estar aprendiendo, demostrar y salir campeón y ahora ser parte de elegir al próximo campeón en versión miniatura me hace muy feliz", cerró un entusiasmado Ian Lucas con esta nueva oportunidad que se le abre en pantalla.