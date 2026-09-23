¡Increíble! Con apenas 27 años, el lindo anuncio de Ian Lucas y su novia que sorprendió a todos

Ian Lucas se consagró como el ganador de MasterChef Celebrity después de varios meses de competencia donde estuvo involucrado en un gran escándalo por cercanía a Evangelina Anderson, también integrante del reality.
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Tras confirmar el noviazgo hace pocos meses, Ian Lucas y Renata Mónaco dieron un paso más y dejaron en shock a todos sus seguidores.
Ian Lucas se consagró como el ganador de MasterChef Celebrity después de varios meses de competencia donde estuvo involucrado en un gran escándalo por cercanía a Evangelina Anderson, también integrante del reality.
Después de esa experiencia televisiva y seguir su camino, el joven influencer encontró el amor con Renata Mónaco, modelo con quien sale hace unos meses.
Lo cierto es que en las últimas horas, la pareja sorprendió con un romántico e inesperado gesto que sacudió a todos y que demuestra el gran presente que atraviesan: ella se tatuó el nombre de él en su muñeca.
Renata subió una imagen a su cuenta de Instagram con su muñeca tatuada con el nombre Ian y un corazón, musicalizando la historia con la canción Tatú de María Becerra, donde en la foto se ve a ambos con las manos entrelazadas, todo un símbolo del sentimiento que los une.
Él en tanto decidió compartir la publicación y agregó "Te amo" mencionando a su novia con quien sale hace tres meses. Ian Lucas se mostró agradecido por el romántico gesto de su novia en medio el gran presente que atraviesan a puro amor y manteniendo el vínculo lejos de lo mediático.
Como suele ocurrir en estos casos, la imagen despertó distintas reacciones entre sus fans donde se mezclaron las felicitaciones por el buen momento que pasan a puro amor y otros en tanto cuestionando la velocidad con la que avanza la relación con ese romántico tatuaje de Renata por Ian.
En lo laboral, tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, Ian Lucas confirmó su presencia como jurado de MasterChef Junior, que será conducido por Verónica Lozano.
Ian Lucas compartió a través de un video en las redes sociales una noticia con sus fans que lo llena de felicidad y que tiene que ver con su futuro laboral.
Después de varias idas y vueltas, el campeón de MasterChef Celebrity confirmó que estará en la versión infantil del reality gastronómico de Telefe.
Con una sonrisa enorme, el influencer dio la noticia bomba: "Llegó el día de contarles algo que no puedo creer todavía: voy a ser parte del jurado de MasterChef Junior".
En ese sentido, Ian Lucas resaltó las sensaciones que siente por volver a formar parte del ciclo pero desde otro rol de mayor relevancia para la competencia.
"Vuelvo al programa que me cambió la vida pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños y demostrar", continuó.
"Me tocó estar aprendiendo, demostrar y salir campeón y ahora ser parte de elegir al próximo campeón en versión miniatura me hace muy feliz", cerró un entusiasmado Ian Lucas con esta nueva oportunidad que se le abre en pantalla.