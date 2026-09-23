Nora Colosimo tomó una drástica decisión con Martín Migueles en medio de su polémica relación con Wanda

La madre de Wanda Nara explicó entonces cuál es su postura frente a la situación y dejó en claro que no considera que corresponda emitir un juicio antes de que avance la investigación. “Yo te cuento mi opinión (…). Estás hablando de algo que pasó y que se está investigando. En mi personalidad, no suelo juzgar a las personas hasta que se demuestra lo contrario. Que lo investiguen”, respondió.

Cuáles fueron los argumentos de Karina Iavícoli para arrinconar a Nora Colosimo por el polémico noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles

Sin embargo, Karina Iavícoli volvió a insistir y marcó una diferencia con otras situaciones en las que Nora habría cuestionado a personas cercanas a su hija. “Te he escuchado criticar a la China por mucho menos. Cuando lo hace otro está mal y cuando lo hace Wanda está bien”, sostuvo la periodista.

Luego, Iavícoli apuntó directamente al cuidado del patrimonio de la mediática y a la posibilidad de que la situación de su pareja pueda terminar afectándola. “Ella está acostumbrada a los elogios (…), pero lo que digo es que si ella cuida tanto su patrimonio, sus hijos, (…) ¿está con alguien investigado de una manera que la salpica?”, planteó.

En ese momento, Ángel de Brito también intervino y reveló su opinión personal sobre Martín Migueles. “Para mí es turbio Migueles. Me hago cargo”, aseguró el conductor. Al mismo tiempo, comparó la situación con la de otras figuras reconocidas que tuvieron vínculos con personas cuestionadas.

Ante la insistencia, Nora Colosimo terminó pronunciándose nuevamente sobre el caso y sostuvo una postura clara respecto de la investigación. “Por eso, que lo investiguen. No enterremos al muerto todavía”, expresó, dejando atrás la actitud de evitar referirse directamente a la situación procesal de Migueles.

Finalmente, Karina Iavícoli explicó por qué decidió plantearle las preguntas a Nora pese al fuerte enfrentamiento que se había generado durante el programa.“Yo me animo a preguntarle la verdad por eso dice que me agarren de los pelos, porque no supo qué responder”, concluyó la periodista.