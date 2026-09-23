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Nora Colosimo tomó una drástica decisión con Martín Migueles en medio de su polémica relación con Wanda

La mamá de Wanda Nara protagonizó un tenso cruce con Karina Iavícoli en LAM por los negocios del novio de su hija y lanzó una contundente respuesta. Mirá.

23 sept 2026, 08:00
Nora Colosimo tomó una drástica decisión con Martín Migueles en medio de su polémica relación con Wanda

Nora Colosimo tomó una drástica decisión con Martín Migueles en medio de su polémica relación con Wanda

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Este martes, Karina Iavícoli volvió a poner contra las cuerdas a Nora Colosimo en LAM (América TV) al consultarla por la denuncia presentada por el Banco Central contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. La conversación terminó dejando una definición contundente de la madre de la mediática, quien finalmente admitió que la situación debe ser investigada.

Desde que Nora Colosimo se sumó como “angelita” al programa que conduce Ángel de Brito, uno de los temas que más incomodidad genera alrededor de la familia es el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles. En particular, las dudas sobre el rol que ocupa el empresario en la vida de la mediática volvieron a cobrar fuerza luego del viaje que ambos realizaron durante una semana por Brasil.

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En medio de este contexto, Karina Iavícoli decidió volver a preguntarle a Nora por la situación judicial que atraviesa su yerno. El intercambio se produjo luego de un fuerte cruce entre la periodista y Wanda, quien llegó a insultarla y hasta le pidió a su madre que le “tire de los pelos”. Además, la mediática calificó a Iavícoli de “pelotuda” al terminar el móvil.

Sin esquivar la cuestión, la panelista de LAM fue directo al punto y planteó una pregunta que dejó a Nora Colosimo frente a una incómoda definición. “¿A vos te gustaría salir con alguien que tiene un montón de denuncias y que te salpica su barro? A mí no”, le consultó.

La madre de Wanda Nara explicó entonces cuál es su postura frente a la situación y dejó en claro que no considera que corresponda emitir un juicio antes de que avance la investigación. “Yo te cuento mi opinión (…). Estás hablando de algo que pasó y que se está investigando. En mi personalidad, no suelo juzgar a las personas hasta que se demuestra lo contrario. Que lo investiguen”, respondió.

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Sin embargo, Karina Iavícoli volvió a insistir y marcó una diferencia con otras situaciones en las que Nora habría cuestionado a personas cercanas a su hija. “Te he escuchado criticar a la China por mucho menos. Cuando lo hace otro está mal y cuando lo hace Wanda está bien”, sostuvo la periodista.

Luego, Iavícoli apuntó directamente al cuidado del patrimonio de la mediática y a la posibilidad de que la situación de su pareja pueda terminar afectándola. “Ella está acostumbrada a los elogios (…), pero lo que digo es que si ella cuida tanto su patrimonio, sus hijos, (…) ¿está con alguien investigado de una manera que la salpica?”, planteó.

En ese momento, Ángel de Brito también intervino y reveló su opinión personal sobre Martín Migueles. “Para mí es turbio Migueles. Me hago cargo”, aseguró el conductor. Al mismo tiempo, comparó la situación con la de otras figuras reconocidas que tuvieron vínculos con personas cuestionadas.

Ante la insistencia, Nora Colosimo terminó pronunciándose nuevamente sobre el caso y sostuvo una postura clara respecto de la investigación. “Por eso, que lo investiguen. No enterremos al muerto todavía”, expresó, dejando atrás la actitud de evitar referirse directamente a la situación procesal de Migueles.

Finalmente, Karina Iavícoli explicó por qué decidió plantearle las preguntas a Nora pese al fuerte enfrentamiento que se había generado durante el programa.“Yo me animo a preguntarle la verdad por eso dice que me agarren de los pelos, porque no supo qué responder”, concluyó la periodista.

     

 

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