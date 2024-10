La Negra Vernaci habló de su duro momento de salud: "Me operé de un tumor maligno y..."

“Estoy atravesando una situación compleja. Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”, añadió.

Con temor, Vernaci manifestó: “No sé con qué me voy a encontrar de mí. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, algo que yo no me permito mucho”.

“Me van a ir pasando situaciones de mierda. Seguramente no vendré a laburar muchas veces. Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no quiera que me vean”, cerró la Negra.

Negra Vernaci

Las duras palabras de la Negra Vernaci contra Beto Casella por el escándalo con Tamara Pettinato

Luego de que explotara el conflicto entre Tamara Pettinato y Beto Casella por su continuidad en el panel de Bendita (El Nueve), Elizabeth La Negra Vernaci decidió salir a bancar a su amiga y apuntó duramente contra el conductor.

En su programa de radio, la locutora aprovechó para realizar un descargo y expresó: "¿Por qué Tamara es el problema? ¿Qué les molesta, qué haya cog... con el presidente? Si es que lo hizo…¿A quien le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara era una política? Es una mina de civil que está haciendo algo que puede o no gustarte".

“Dedicarle 24/7 con esa pseudo preocupación de que la están cuidado, no. Es mentira que la estás cuidando, no es verdad. Cuidar es otra cosa. Están esperando, me parece, que Tamara pida unas disculpas que no tiene que pedir", señaló apuntando contra Beto.

“Acá el problema es Alberto Fernández, el que tenía que no coger con una mina si estaba casado, el que no tenía que usar el despacho de Olivos para estar filmado a una mina es el ¿Tamara que hizo de malo?", siguió.

Y sentenció: "Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, compañeros, periodistas. Evidentemente le tienen miedo a hablar de Alberto, ¿por qué se la agarran con Tamara?".

Luego, se refirió nuevamente a la polémica con Bendita y manifestó: "Digan las cosas en la cara, digan 'la vamos a echar por pu... a Tamara'. Lamento que se esté comiendo este garrón en boca de aquellos que dicen cuidarla, lo lamento en el alma. Es raro creer que Beto no tiene ningún tipo de injerencia en lo que pueda pasar con su equipo de gente".

"¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato o es una cuestión moral? Igual es verdad que el tema se esté manejando de una manera violenta y machirula. Esto es lapidar a una mujer públicamente", concluyó