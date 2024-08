Beto Casella le respondió con todo a la Negra Vernaci y aclaró su conflicto con Tamara Pettinato

"Yo lo expliqué quinientas veces y de hecho hablando a la cámara dije: 'yo a Tamara no la echo, lo lamento si hay gente que se va de la audiencia'. Después siguieron pasando cosas, hubo discrepancias con la producción y demás. Acá no careteamos nada. Que la gente se haga cargo de su propia cabeza, de cómo ve las cosas y cómo actuarían ellos. Yo actuó en soledad porque acá nadie del canal está participando", explicó.

Y agregó: "En su momento la idea de tomarnos unos días me parecía una idea buena y a Tamara no. Empezó una serie de idas y vueltas, de renuncias y de discusiones con la producción y así estamos ahora".

"¿No hay nada definido todavia con esa situación? De hecho, salió hace unosminutitos. Creíamos que capaz estaban charlando, haciendo las paces. ¿La cruzaste a ella en los pasillos?", le preguntó el notero. "No, ni la crucé ni nos mandamos mensajes. Hay una discrepancia fatal: ella cree que la maltratamos en los programas cuando ella todavía no volvía. Por ahí ella cree que no deberíamos haber abordado el tema y la respeto. Yo tengo que pensar en el contenido del programa. Creo que lo tratamos con bastante respeto y jamás haciéndole una imputación porque es un tema personal", le respondió.

"El que tiene todas las explicaciones para dar es el que fue Presidente o pseudo presidente o lo que hayamos tenido durante cuatro años. Nadie puso el foco en Tamara. Acá hay un tema que fue feo, para mucha gente irritante pero no legal ni del punto de vista de género", aseguró.

Por último, remarcó: "Un machirulo le dice a Tamara: ‘vení a romper el silencio en Bendita’. Le dije: hay que hacer lo que le haga bien a tu cabecita y a tu salud, hablá donde quieras. El que dice eso no me conoce. Me pareció que el día que volvió y le dedicamos un rato del programa a ella, no quería hacer una carnicería. Cuidamos hasta cómo la ponchamos".

Embed

Las duras palabras de la Negra Vernaci contra Beto Casella por el escándalo con Tamara Pettinato

Luego de que explotara el conflicto entre Tamara Pettinato y Beto Casella por su continuidad en el panel de Bendita (El Nueve), Elizabeth La Negra Vernaci decidió salir a bancar a su amiga y apuntó duramente contra el conductor.

En su programa de radio, la locutora aprovechó para realizar un descargo y expresó: "¿Por qué Tamara es el problema? ¿Qué les molesta, qué haya cog... con el presidente? Si es que lo hizo…¿A quien le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara era una política? Es una mina de civil que está haciendo algo que puede o no gustarte".

“Dedicarle 24/7 con esa pseudo preocupación de que la están cuidado, no. Es mentira que la estás cuidando, no es verdad. Cuidar es otra cosa. Están esperando, me parece, que Tamara pida unas disculpas que no tiene que pedir", señaló apuntando contra Beto.

“Acá el problema es Alberto Fernández, el que tenía que no coger con una mina si estaba casado, el que no tenía que usar el despacho de Olivos para estar filmado a una mina es el ¿Tamara que hizo de malo?", siguió.

Embed

Y sentenció: "Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, compañeros, periodistas. Evidentemente le tienen miedo a hablar de Alberto, ¿por qué se la agarran con Tamara?".

Luego, se refirió nuevamente a la polémica con Bendita y manifestó: "Digan las cosas en la cara, digan 'la vamos a echar por pu... a Tamara'. Lamento que se esté comiendo este garrón en boca de aquellos que dicen cuidarla, lo lamento en el alma. Es raro creer que Beto no tiene ningún tipo de injerencia en lo que pueda pasar con su equipo de gente".

"¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato o es una cuestión moral? Igual es verdad que el tema se esté manejando de una manera violenta y machirula. Esto es lapidar a una mujer públicamente", concluyó.