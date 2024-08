La noticia devastadora que recibió Bautista Mascia tras consagrarse en Gran Hermano

Aunque viene de haber ganado una enorme popularidad por su experiencia en dicho programa, la venta de entradas para el show no viene tan ágil como se esperaba. Según trascendió, el jueves todavía quedaban más de la mitad de tickets disponibles.

image.png

Lo cierto es que Bauti se puso una campaña al hombro para vender todas las entradas, llegar al "sold out" y hacer explotar el Gran Rex con su música.

En más de una ocasión, el ex GH contó que ingresó al programa para hacerse conocido, pero principalmente para abrirse camino como cantante profesional y, con un esfuerzo, lo está logrando.

Denisse González reveló cuánto cobró por protagonizar el videoclip de Bautista Mascia

Este martes, Bautista Mascia estuvo en el living de A la Barbarossa junto a su pareja, Denisse González. El uruguayo conversó con Georgina Barbarossa sobre su vida luego del haberse consagrado como ganador de Gran Hermano 2023.

El joven habló también del videoclip de su último tema "Muero por decírtelo", donde se luce como figura invitada su novia y ex compañera del reality de Telefe.

El periodista Lío Pecoraro sorprendió al invitado con una curiosidad: "Yo quiero saber cuánto costó la modelo para el video". "Cero", lanzó Denu, con la sinceridad que la caracteriza.

Aunque no hubo dinero de por medio, la rubia contó -en tono de humor- que Bauti la invitó a conocer su país. "Me llevó a conocer Punta del Este!", acotó. "Fue canje por un viaje", bromeó el ex GH.

Finalmente, el uruguayo confesó que se lo pidió "de onda" porque no contaba con mucho presupuesto. "Era la historia de una pareja... lo tenía que hacer con Denu. Le pedí el favor y ella accedió", cerró.