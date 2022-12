La noticia más inesperada para los chicos de Gran Hermano 2022: cómo reaccionaron

“Les quiero decir que, en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras”, indicó el conductor.

Embed

Y agregó: “Esto no incide en nada con la finalización del programa. No es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí".

Más allá de la aclaración de Santiago del Moro, la noticia sorprendió a los jugadores, que no tomaron del todo bien la novedad.

Hubo un silencio pronunciado, algún grito enérgico de "no", caras largas, y hasta almohadones de los sillones arrojados con fuerza hacia abajo, en claro gesto de no estar de acuerdo con la decisión.

gran hermano.jpg

Thiago entró en crisis en Gran Hermano 2022 al enterarse que su padre estuvo detenido

Julio Ricardo Medina, el papá de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, fue liberado después de pasar unas semanas detenido tras haber sido denunciado por violencia por su hijastra, Camila Ayelén Deniz, de 28 años.

Lo cierto es que hace unas horas, se conoció que el joven de González Catán entró en crisis de nervios dentro de la casa al enterarse de este episodio con su padre y tuvo que ser contenido por el psicólogo.

Embed

Fue Daniela Celis quien en charla con Julieta Poggio y Marcos Ginocchio confirmó la crisis que atraviesa Thiago: "Le agarra bajones por momentos pero lo alivió mucho hablar con Juan, le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda. Pero que ya estaba todo solucionado y que se quede tranquilo", dijo la morocha.

"Me puso en shock el simple hecho de la dimensión, todos los canales y noticieros de televisión, con el titular con el nombre de él, entendés", amplió.

"Pero para, ¿cómo sabés todo eso?", le dijo sorprendida Julieta. "Lo vi boluda", contestó ella, y luego se cortó la transmisión en vivo.