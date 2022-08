La nueva vida de Victoria Vanucci en Los Ángeles: "Es un gran emprendimiento"

Victoria Vanucci con hijos Pachamama Los Ángeles.jpg Victoria Vanucci junto a sus hijos Indiana y Napoleón en la inauguración de su restó saludable Pachamama en Los Ángeles.

Allí, acompañada por sus hijos Indiana y Napoleón Garfunkel, Victoria Vanucci cumplió con el rito del tradicional corte de cinta para darle apertura a su nuevo restó y lo compartió feliz a través de sus redes sociales. Al mismo tiempo, también contó con la compañía de Travis Wolfe, CEO de Bee Leaf USA, una organización que se ocupa del rescate y cuidado de las abejas y con quien Vicky viene trabajando hace unos cuatro años.

Como si esto fuera poco, la ex tenista recibió también el apoyo de la Cámara de Comercio local de la costa oeste de Estados Unidos, al recibir el certificado oficial que la habilita a abrir las puestas de su emprendimiento de comida saludable y sustentable, donde no se utiliza aluminio para cuidar el medioambiente y pretende concientizar en sus colegas. “Es un gran emprendimiento que me permite no solo alimentar a mis hijos sino también donar jardines a las comunidades cercanas”, había explicado Victoria Vanucci en su paso por el país. Y ahora va por más.

Victoria Vanucci reveló los motivos por los que decidió separarse de Matías Garfunkel

Victoria Vanucci habló de su vida en Estados Unidos y de su separación de Matías Garfunkel, luego de las fotos cazando animales en el África y recién llegada a vivir a Estados Unidos. La ex modelo era una mediática de libro: escándalos por todos lados, viajes, y mucho lujo. El viaje en safari de matanza de animales y su regreso al país en medio de escraches y denuncias contra su marido por empleados echados.

vanucci.jpg Victoria Vanucci estuvo casada en segundas nupcias con el polémico empresario Matías Garfunkel, con quien tuvo a sus dos hijos. Hoy está separada.

En medio de todo eso, la familia -que tenían dos hijos pequeños- emigraron a Estados Unidos, donde Vanucci revela que sufrió una fuerte depresión que terminó en la separación del empresario. “La fama marea. El dinero marea. Y a mí me mareó de tal forma que me alejó de quien quería ser. Me puso en un mundo que no era el mío. Siempre fui una mujer simple, de una familia humilde. Y de repente me topé con un universo distinto. Con gente distinta. Con situaciones y oportunidades que no había vivido nunca”, dijo a Teleshow.

“Al principio la alta sociedad y el lujo te obnubila. Trataba de pertenecer, pero no lo lograba. Desde el momento en que tenés choferes para todo, no manejás más. No hacés un trámite más. Te hacen todo. Y perdés el eje. Llegué a tener tantos guardaespaldas que nadie se me podía acercar. Esa no era mi vida. Esa no era yo. Ni era feliz. Y empecé a caer”, contó.

vanucci garfunkel con león en áfrica.jpg La polémica foto del zafari que hizo Victoria Vanucci junto a su entonces marido, Matías Garfunkel, posando con un león.

Entonces, contó lo que le pasó cuando llegó a Estados Unidos: “Hacía poco me había ido de la Argentina. Una vez, ya instalada en Estados Unidos me miré al espejo y no me reconocí. Tenía dos hijitos, Indiana de cuatro años y Napolito, de dos y medio. Por suerte, si es que se le puede llamar así, eran chiquitos y esa etapa mía no la presenciaron conscientemente. Delante de ellos yo trataba de sacar fuerzas de donde no tenía y a veces evitaba que me viesen. No me reconocía. Pasaron los días. Las semanas. Y, literalmente, no pude levantarme más. No podía respirar ni encontrarle sentido a nada. Así conocí el pánico y empecé a tener ataques cada vez más frecuentes”.

VanucciGarfunkel Tras irse del país, devino la crisis y separación de Victoria Vanucci y el padre de sus hijos.

Entonces, confesó: “estuve tres años y medio, cuatro, con depresión. Nunca antes me había deprimido, quizás porque no me había dado la oportunidad. En los momentos en que tal vez debí haber estado deprimida, seguí. Siempre seguí. Y fue una avalancha. Qué se yo por qué... Rupturas. La pérdida de mi familia. La situación con los animales... Y todo eso que había sabido construir, como mujer, como profesional, con orgullo, por haber venido de un lugar humilde, se iba. Mi nombre se convirtió en mala palabra. Perdí mi afinidad con la gente. Me odiaban. Y luego supe que no era la víctima de nada, debí entenderlos. Pero lo que más me pesaba era saber cómo iban a verme mis hijos el día de mañana. Qué imagen tendrían de mí. No encontraba la manera, el wayout. No veía la luz al final del camino”.