Victoria Vanucci volvió al país por un motivo muy especial

Tras darle un giro rotundo a su vida, ya separada, emprendió el camino de la gastronomía instalando un restó en USA llamado Pachamama y algo de eso también hizo en su breve estadía en Buenos Aires. En diálogo con Intrusos, Vanucci contó que no tiene planeado volver a su anterior vida relacionada con los medios. Así, ante la consulta del cronista de América TV de si piensa regresar al teatro, la ex Electro Stars confió "Estoy muy bien como estoy, no tengo pensado volver al teatro, estoy muy tranquila".