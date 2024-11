La operación más importante de Nicolás Magaldi y su emotivo anuncio: "A veces uno no mide..."

"Manden buenas vibras. Mañana tengo cirugía, la más importante de mi vida. Chau hernia discal. Solución para la columna y empezar una vida sin dolor. Comienza una nueva etapa. Manden buenas vibras. Los quiero!", anunciaba en Instagram.

Embed

Luego de unas horas, el conductor reapareció en las redes y contó que la intervención fue un éxito: "Todo bien. Gracias por tanto cariño. A veces uno no mide lo diario hasta que existe una pausa que te hace valorar todo tanto".

Y mediante un video, Nicolás Magaldi expresó: "Quería decirles que la cirugía fue un éxito. Gracias a la gente del Mater Dei, que me trató muy bien. Hoy arranqué el día temprano con un evento y después me vine para acá, me operaron y ahora estoy relajado. Sean felices, el resto son consecuencias".

Y en otro posteo, luego de anunciar el alta y que se retiraba de la clínica privada donde lo operaron, explicó: "Todo bien! Gracias por tanto cariño. A veces uno no mide lo diario hasta que existe una pausa que te hace valorar todo tanto. Los abrazo y siempre les deseo el doble del cariño que siempre nos dan".

nicolas magaldi operacion.jpg

Nicolás Magaldi le propuso casamiento a Betina Wolenberg en un viaje soñado

El conductor Nicolás Magaldi y la modelo Betina Wolenberg se fueron de viaje a Disney junto a su hijo y vivieron uno de los momentos más especiales de su historia de amor, el cual decidieron compartir en sus redes sociales.

Ambos comenzaron su relación en 2016 y tras ocho años juntos finalmente decidieron comprometerse. La propuesta fue en medio del parque de atracciones y el periodista publicó el video del momento exacto en que se arrodilló para hacer la gran pregunta.

"Me dijo que si. Esta va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas amor", escribió el conductor junto al video que obtuvo más de 180 mil visualizaciones.

Para la sorpresa, Nicolás le hizo creer a su pareja que se tomarían una foto juntos con el castillo de Disney en el fondo pero justo cuando ambos se colocaron frente al celular el mismo se arrodilló y mostró la cajita con el anillo que hizo emocionar a Betina.

"Te amo mi vida. Ay... me morí de amor!! Sorpresa total y única. NOS CASAMOS!!", expresó la modelo al replicar el tierno posteo en sus historias de Instagram.