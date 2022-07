A horas del estreno de su nuevo tema, acusan a la China Suárez de copiar a famosa estrella

china suárez andrés calamaro.png Tras el lanzamiento de Lo que dicen de mí, desde las redes acusas a la China Suárez de copiar a Andrés Calamaro en su clásico del rock nacional: Flaca.

Así, en el videoclip puede verse a la China Suárez en una conferencia de prensa visiblemente incómoda al tiempo que la letra de Lo que dicen de mí refleja el mal momento que vivió el año pasado frente a los furibundos ataques que recibió desde las redes sociales, donde lo menos que le dijeron fue 'rompe hogares'.

Embed Flaca de calamaro versión mi bebito fiu fiu https://t.co/5X9pJpPQCM — Juls (@LisergicaH73) July 15, 2022

Puntualmente, la parte de la canción de la ex Casi Ángeles que compararon con la de Andrés Calamaro es la que dice "Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era". En tanto, otros llegaron a arriesgar que la canción es una mezcla de Flaca, Flores Amarillas de Floricienta y Todas tus canciones de Daniela Herrero.

Embed Agarraron una parte de la melodía de Flaca de Calamaro, Flores Amarillas de Floricienta y Todas Tus Canciones de Daniela Herrero y le agregaron las frases de Freij0 https://t.co/UvBbWOerXK — nicki (@______nicki) July 15, 2022

La China Suárez habló sobre su canción inspirada en el Wandagate: "La escribí en medio de un ataque"

La China Suárez presentó su tema inspirado en el Wandagate. La actriz lanzó Lo que dicen de mí, su último proyecto musical que tiene como eje principal su conflicto mediático con Wanda Nara, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña.

Minutos previos al estreno, la China Suárez aseguró: “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”.

China Suárez

“En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”, destacó. Y señaló que aunque muchos piensen que las cosas no le afectan, es “muy vulnerable” como cualquier persona.

“A veces me cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida. Con que una o dos personas se identifiquen con la canción ya estoy muy tranquila”, indicó.