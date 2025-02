La palabra de Benjamín Vicuña tras su enojo con la China Suárez en el cumpleaños de Magnolia

"¿Sentís que no se está respetando esa decisión tuya de 'preservar a los chicos'?", le consultó Rodrigo Bar. "No sé. Cada uno hace lo que puede", expresó tajante.

Sobre el cumpleaños de su hija Magnolia, afirmó: "Tuvo muchos cumples, tipo Mirtha (Legrand). Fue un cumpleaños muy lindo. Eso es lo importante". Inmediatamente, quiso saber cómo es su vínculo con el nuevo novio de la ex Casi Ángeles, Mauro Icardi.

"No pasa nada, no hay más, no hay nada que explicar", dijo incómodo.

Por último, el movilero le preguntó: "¿Te molestó que en unos audios entre Wanda (Nara) y Mauro se hablara de vos, de la paternidad?". "No, menos mal, no vi, no me hago cargo tampoco", afirmó el actor chileno.

Se supo el motivo del fuerte enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez en el cumpleaños de Magnolia

El fin de semana la China Suárez organizó una gran fiesta de cumpleaños al aire libre para su hija Magnolia donde estuvo Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, padre de la niña.

En las redes sociales llamativamente el actor chileno no compartió ninguna foto del evento mientras que la actriz subió postales donde agradeció a las marcas que la acompañaron.

En Intrusos, América TV, Paula Varela dio detalles del enojo de Vicuña con la China y por qué no se prestó a aparecer en ninguna imagen del cumpleaños número 7 de su hija.

“Él (Vicuña) fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los menores, de sus hijos”, señaló la periodista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Está podrido. No le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público", agregó Varela.

Y explicó por qué el chileno no compartió imágenes del festejo: "Por eso me dicen que él no subió nada en las redes. Todo lo que subió Eugenia lo tenía que subir por canjes y él no se prestó ni para los canjes ni para subir nada de su presencia en este evento para no mezclar a su hija con los quilombos públicos que tiene su ex mujer”, sentenció.

Así se sumó a la línea informativa de Yanina Latorre, quien desde sus historias de Instagram había advertido del fastidio de Benjamín Vicuña para con su ex y madre de sus hijos Magnolia y Amancio, por la exposición que tuvieron sus hijos en su explosivo romance con Mauro Icardi.