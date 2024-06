La palabra de Costa tras su sorpresiva baja de la obra teatral Legalmente Rubia: "Es muy doloroso"

Embed

“Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente. Y trabajando tanto no puedo dar lo que todos ellos se merecen. Es muy doloroso, pero es lo que me pasó”, explicó a Teleshow para revelar los motivos de su salida de la obra.

En tanto, desde la producción del musical también hablaron al respecto. A través de un comunicado, hicieron saber: “Ante la información que circuló en el día de hoy respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de Legalmente Rubia, el equipo de producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud y aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada en cartel”.

Asimismo, agregaron que Legalmente Rubia continuará con sus funciones de miércoles a domingos y, desde el 9 de julio, también se sumarán funciones los días martes, de cara a las vacaciones de invierno.

Según se supo, al menos por estos días, el reemplazo de Costa en la puesta teatral será su cover, Georgina Tirotta. Sucede que todo el elenco, a excepción de Laurita Fernández tienen un reemplazo ya estipulado. Tirotta es parte del del elenco y será quien cubra a la humorista, al menos hasta que encuentren un reemplazo definitivo.

En el musical basado en la clásica película protagonizada por Reese Witherspoon, protagonizada en esta puesta teatral nacional por Laurita Fernández, Gonzalo Costa interpretaba a Paulette, la manicura de Elle Woods. Mario Pasik, Federico Salles y Santiago Ramundo, completan el elenco principal.

Costa se emocionó al recordar la relación con sus padres y reveló cómo les habló de su identidad

El disco de la vida de Costa, en Noche al Dente (América TV) tocó la fibra más íntima de la humorista, sobre todo al recordar la relación con sus padres y la historia de amor que los encontró.

Luego de escuchar "Si se calla el cantor", de Horacio Guaraní, sobre quien expresó su profunda admiración, la humorista le confesó a Fer Dente en su visita al late night show de América durante 2023: "Yo siempre agradezco haber crecido dentro de una historia de amor".

"Yo lo conté muchas veces pero mi mamá estaba separada, tenía un hijo de 13 años, era sola, laburante y un día en la parada de un colectivo conoce a un señor que era mi papá. Él se baja del colectivo porque la ve, y le gusta. Eso fue el 16 de octubre, el 17 era el cumpleaños del mejor amigo de mi papá y él cita a mi vieja al día siguiente. Año '76. Le dijo 'mañana nos vemos', pero mi mamá cuando llego a su casa estaba su ex marido. Ella no se podía ir corriendo", detalló sobre como se conocieron sus padres.

"Pero fue, tardo tres horas en llegar, mi papá esperó y estuvieron juntos hasta que él se murió. Así empezó su historia de amor", señaló. Y luego, muy conmovida, Costa habló con Fer sobre un dibujo que le hizo su papá en aquellos años que decidió abandonar su Córdoba natal.

"Ellos nunca me hicieron un desprecio pero yo sentía que tenía que irme con mi música a otra parte. Mi viejo era muy complicado, mi mamá hacia lo que podía con ese hombre, y yo decido venirme para acá", sumó.

"Cuando llega ese momento de hablar de la sexualidad, que no era como ahora... te hablo del año '99 en Córdoba, y mi papá que era el más homofóbico de todos me hizo este dibujito. Le pregunté que era y me dijo '1000 es mi rechazo y nada de lo que yo soy es lo que yo quiero que seas. Un millón es que sos mi hijo y yo siempre te voy a amar', y eso es lo bonito", cerró, completamente quebrada.