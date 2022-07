La palabra del causante de la crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Melody Luz Alex Caniggia Santiago del Azar.jpg Santiago del Azar es el causante de la crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos.

Frente a este panorama, justamente Santiago del Azar habló del tema con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde actualmente está trabajando. “¿Vos sabés que se separan por vos?” le apuntó la conductora luego de que el cocinero explicase que está de novio y que lo de Melody sólo fue un permitido, por lo que significó problema alguno.

Melody Luz Santiago del Azar beso captura.jpg El beso que provocó el polémico enojo de Alex Caniggia con Melody Luz.

“Obviamente, me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad es que me da pena porque no soy así. No sabía que (Melody) estaba enamorada”, argumentó de Azar sobre la crisis que provocó entre Melody y Alex. En tanto, cerró la polémica justificándose y sin ánimos de aclarar los tantos con el hijo de Mariana Nannis: “Alexander estaba con Majo y con Melody al mismo tiempo, y se está quejando de que estaba conmigo. Yo le pido perdón solo a Melody”.

Embed

El hotel de los famosos: Melody Luz enfrentó los rumores de separación de Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia fueron una de las parejas más importantes que se generó en el programa El hotel de los famosos, El Trece, donde protagonizaron varios momentos de suma pasión en la suite y mucho amor. Ellos empezaron de a poquito, pero se fueron enamorando e incluso creció un rumor de un posible embarazo que quedó descartado tras el análisis médico que se hizo en el reality.

Terminadas ya las grabaciones hace algunas semanas, y antes de que saliese en pantalla el ataque de celos del Emperador por el beso de Melody con el cocinero, trascendió sin embargo que la pareja habría decidido separarse y ya no estarían más juntos a pocas semanas del fin del programa.

melody luz 1.jpg El descargo virtual de Melody Luz frente a los rumores de crisis y separación con Alex Caniggia.

Pero lo cierto es que desde sus historias de Instagram, la bailarina fue categórica a la hora de referirse a este rumor y lo desmintió de manera tajante, manifestando su descontento con los medios de comunicación. “Mira cómo mienten los medios. Primero el embarazo, después el viaje al sur (ya quisiera)... ¿Y ahora separados? ¿Qué falta? A ver, tírenme data de mentiras posibles”, disparó Melody Luz furiosa con la prensa desde sus historias. Y además, agregó otra postal junto a su novio Alex Caniggia dentro del reality y corazones rojos con un contundente mensaje: "Para toda la gilada".