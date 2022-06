El hotel de los famosos: Por qué Alex Caniggia le soltó la mano a Locho Loccisano

Alex Caniggia - podés cerrar el ortxx captura.jpg Alex Caniggia se cansó rápidamente de su 'amigo y hermano' Locho Loccisano en El hotel de los famosos, y ya le declaró nuevamente la guerra.

Fue entonces que Imanol se acercó a Alex Caniggia y éste le reveló que en realidad no lo quiere ni un poquito a Loccisano. “Estás con tu amigo, ¿estás contento?” preguntó Rodríguez, sin pensar que Caniggia soltaría directo: “Soy el anguila, si no recuerda, no tengo amigos”, lo que generó una risa y abrazo cómplice.

Alex con Ima captura.jpg Durante su charla con Ima, Alex Caniggia reconoció no tener amigos en El hotel de los famosos.

Pero la cosa no quedó ahí, porque el hijo de Mariana Nannis agregó “Un hijo de pu…Lo odio”. Y en medio de un ida y vuelta denostando a Locho Loccisano, y mientras Imanol le calentaba la cabeza con diciéndole "Un día tenés que rebelarte, decirle 'No sos más mi amigo'", Caniggia disparó “Antes que termine necesito hacer alguna locura. Lo mando a la H, sí, a la H va. De una, hay que eliminarlos”.

Se filtraron los nombres de los dos supuestos finalistas de El hotel de los famosos

Durante la primera semana de junio se grabó en Cañuelas el final del reality El hotel de los famosos (El Trece). Por supuesto, fue con Pampita y Chino Leunis oficiando de maestros de ceremonias en una pelea a muerte que, como suele hacer la productora Boxfish, grabaron a los dos ganadores para que no se filtre, como sucedió en el caso de MasterChef Celebrity.

Y la información más picante, comenzó a circular rápidamente cuando trascendieron los nombres de los finalistas. Tal como se difundió Martín Salwe, Alex Caniggia, Locho Loccisano, Lissa Vera, Walter Queijeiro y Majo Martino son los grandes finalistas del reality de El Trece.

El hotel de los famosos

Luego, la periodista Adriana Bravista acudió a su cuenta de Twitter para terminar con el misterio. Según lo que escribió en la red social, los finalistas serían Martín Salwe y Alex Caniggia, dos de los personajes más polémicos desde que inició El hotel de los famosos.

Ambos formaron parte de La Familia junto con Chanchi Estévez y Sabrina Carballo, entre otros, el grupo que se llevó muchas críticas.