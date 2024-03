La palabra de Josefina Pouso tras la crítica de Romina Pereiro por su opinión de Daniel Osvaldo: "Lo que quieren es..."

Así como también agregó que desde sus historias de Instagram pueden verse las reacciones de sus seguidores "avalando" su punto de vista.

mensajes Pouso 1.jpeg

"Te estoy viendo. Es igual al psicópata que tuve durante 14 años y lloraba igual. Incluso yo le pagaba al psicólogo...Por Dios qué hdp... Gracias Jo por ponerle nombre a lo que hace Daniel Osvaldo"; "Yo salí con alguien con las mismas características hace años y comencé a informarme y a estudiar mucho el tema. Realmente no puedo creer que alguien lo esté hablando en televisión y tan claro. Gracias!" o "No es una enfermedad, es una personalidad, no tiene cura... Y no es característico sólo de los hombres... Sí se ve más en hombres que en mujeres... Puede ser una pareja, una mamá, un papá... Y lamentablemente, sólo quienes lo hayan padecido y salido de ahí pueden reconocerles", son así algunos de los muchos mensajes que recibió Pouso y compartió en sus redes.

Así como también puede leerse el mensaje que una profesional del tema le dio la derecha a Josefina sobre su opinión del accionar del hoy ex de Daniela Ballester: "Hola Josefina, soy psicóloga especialista en abuso emocional y quiero felicitarte por cómo abordaste el tema del narcisismo perverso del caso Osvaldo. Es muy difícil hacer lo que hiciste".

pouso 3.jpg

La sorpresiva y durísima crítica de Romina Pereiro contra Josefina Pouso: "Dejemos de naturalizar..."

Después de que Josefina Pouso aniquilase a Daniel Osvaldo, tratándolo de psicópata narcisista tras la publicación del video en el que le pide perdón a Daniela Ballester y habla de su depresión sumada a sus adicciones, Romina Pereiro disparó de lleno contra ella.

Lo cierto es que las dos ex mujeres de Jorge Rial quedaron enfrentadas, dado que la nutricionista salió cruzar desde su cuenta de X -ex Twitter- a la actual panelista de Intrusos (América TV).

Republicando una foto de Pouso indicando que era tendencia por sus dichos sobre Osvaldo, Pereiro disparó sin filtro: "Esto es todo lo que está mal".

TW Romina Pereiro contra Josefina Pouso.jpg

Al tiempo que argumentó picante: "La salud mental es un tema grave. Solo un psiquiatra, y en un contexto terapéutico puede dar un diagnóstico. Dejemos de naturalizar a los opinólogos de temas serios en televisión".